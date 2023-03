Babo de Cartel de Santa y La Kelly, dos de los artistas que lograron una gran popularidad en este último tiempo, lanzaron en todas las plataformas digitales "Shorty Party". La misma se volvió tendencia en México y en distintos países en cuestión de horas.

En YouTube superó las 10.000.000 de reproducciones en menos de 24 horas, logrando de esta manera un gran recibimiento por parte del público. Además, el nombre de ambos artistas se volvió tendencia en las distintas redes sociales como Twitter, Instagram y TikTok.

Esta canción era una de las más esperadas del 2023: el video donde Babo da a conocer la fecha de estreno suma más de 14 millones de reproducciones, mientras que el clip donde comparten el primer adelanto supera las 58 millones de vistas.

+Letra de "Shorty Party", la nueva canción de Cartel de Santa y La Kelly

[Babo]

Traigo a las shorties fumando mari

Y moviendo el booty con este flow

Ando bien hot y vi que en tu story

'Tás en el mismo party que yo

No vienes sola, tampoco yo

Eres felona, yo soy felón

Tú eres la chola que me reacciona

Y baila mis rolas en el TikTok

'Íngale, qué buena, chíngale

Andaba rimándole cuando era de mi gana'o

Báilale, muévele, zúmbale, grábale, pósale con el culito para'o

Bien trabaja'o, no es opera'o

Yo lo he mira'o, lo he toca'o y lo he chupa'o

Yo la he tenido durmiendo a mi la'o

Por eso aseguro que se lo he escucha'o

Como soy perro, también la he olfatea'o

Como en las porno, me la he fornica'o

Soy el pasado que no ha superado

El maldito malvado que más la ha tosqueado



Y ella bien bitchy, bitchy

Parando nalga y parando chichi

Baila bien bitchy, bitchy

Tomando molly con agua Fiji

Y ella bien bitchy, bitchy

Parando nalga y parando chichi

Baila bien bitchy, bitchy

Tomando molly con agua Fiji



Todas las shorties, shorties

Andan de party en party

Moviendo el booty, booty

Fumando mari, mari

Todas las shorties, shorties

Andan de party en party

Moviendo el booty, booty

Fumando mari, mari



[La Kelly]

Pa-Papi, ya súbeme la mini

Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty

Pa-Papi, yo sé bien lo que quieres

Muchas te lo mueven y tú quieres de esta shorty, shorty

Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culeadón

Y si no es en el fiestón, no

No hay pex, ya miré a tu mujer

Y sabes que también con las morras me prendo

Saco lo maniacona cuando me pega la molly

Me pongo más horny si me grabas para el Only

No hay quien se resista cuando lo mueve la Kelly

Mi culito natural otra vez se fue de trendy

Y la que soporte, ahí me saludan a Karely



[Babo]

Y ella bien bitchy, bitchy

Parando nalga y parando chichi

Baila bien bitchy, bitchy

Tomando molly con agua Fiji

Y ella bien bitchy, bitchy

Parando nalga y parando chichi

Baila bien bitchy, bitchy

Tomando molly con agua Fiji



Todas las shorties, shorties

Andan de party en party

Moviendo el booty, booty

Fumando mari, mari

Todas las shorties, shorties

Andan de party en party

Moviendo el booty, booty

Fumando mari, mari



Su pretendiente ni la divierte

Se ve en caliente que no es felón

Ella es candente y vive sonriente

Mientras le avienten su cogidón

¿Se mira alegre? Yo creo que no

¿Anda contenta? Yo veo que no

Esa coqueta ocupa la meta

Toda completa en su corazón

Creo que el amigo ni se la ha cogido

O es muy aburrido porque yo la miro

Y no ha sonreído por ningún motivo

Desde que nos vimos cuando ella llegó

Pa' las ninfómanas soy garañón

Pa' las rufianas viejo bribón

Ah, pa' las gatas engatusador

Pero pa' ti soy el pinche pelón

Con tu bombón metido en la mente

Qué buena suerte volver a toparte

Sinceramente vine a decirte

Yo solo quiero verte sonriente



Y ella bien bitchy, bitchy

Parando nalga y parando chichi

Baila bien bitchy, bitchy

Tomando molly con agua Fiji

Y ella bien bitchy, bitchy

Parando nalga y parando chichi

Baila bien bitchy, bitchy

Tomando molly con agua Fiji



Todas las shorties, shorties

Andan de party en party

Moviendo el booty, booty

Fumando mari, mari

Todas las shorties, shorties

Andan de party en party

Moviendo el booty, booty

Fumando mari, mari

+VIDEO OFICIAL: Shorty Party