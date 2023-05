Peso Pluma, cantante y compositor de música regional mexicana originario de Jalisco, se convirtió en uno de los artistas más escuchados en el mundo durante este 2023. En las últimas horas se volvió tendencia luego de publicar "77", su primera colaboración con Eladio Carrión.

La canción fue publicada en todas las plataformas digitales de Peso Pluma y en cuestión de minutos se volvió en un hit mundial. Sin ir más lejos, en YouTube está cerca de llegar a las 500.000 reproducciones a menos de 12 horas del lanzamiento oficial.

Aunque aún no está confirmado, la colaboración entre Peso Pluma y Eladio Carrión sería parte del álbum que está preparando el cantante y compositor de música regional mexicana. Es por ese motivo que aquí te compartimos la letra y video para que te la puedas aprender.

+Letra de "77", la nueva canción de Peso Pluma y Eladio Carrión

[Peso Pluma]

¡Chai!

Nos fuimos, viejo

Con los plebones en TJ yo aquí ando

Voy cruzando jale blanco

Los mafiosos y los cholos son aliado'

77, voy inventado

Y en la capi o en GDL ruleteando

Y en el low-low (Low-low) voy gastando

Pacas verdes, los Rolexes voy pillando

Y el trabajo va parado

[Eladio Carrión]

Doble tono el AP, doble tono la Roleta

Doble tono el Maybach, doble tono la glopeta

Marihuana super saiyajin, fumando Vegeta

Como Brray arrebata'o dando vuelta' en la Jeepeta

Yo no llamo a la conexión, si la cone soy yo

No tengo que confiar en nadie si tengo mi Glock

No tengo miedo, hace tiеmpo se engavetó

(No tеngo miedo, no, no, no, no, no, no)

[Peso Pluma]

Compa, Eladio

Ayayai

Pura doble P, viejillo

¡Chau!

(Skrrt, skrrt, skrrt, skrrt)

Con el cinco en la patrulla y en Camailos

Avanzando, patrullando

Pues ya saben la camisa que me cargo

Por si se habían preguntado

Y en la capi o en GDL voy brillando

Bien placosos, somos varios

[Eladio Carrión]

Doble tono el AP, doble tono la Roleta

Doble tono el Maybach, doble cara to' los feka'

Doble shot para estar feliz, esa es la receta

Viendo doble, ya en el día llevo más de una seta (De una seta)

No llamo a la conexión, si la cone soy yo

No tengo que confiar en nadie si tengo mi Glock

(No tengo miedo, no, no, no, no, no, no)

+CANCIÓN: Escucha aquí "77"