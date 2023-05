Lewis Howes: ¿Quién es el novio de Martha Higareda y ex de Yanet García?

La actriz de “Amarte duele” y “No manches Frida” se ha convertido en tendencia los últimos días por las curiosas anécdotas que cuenta y que a muchos internautas les parece irreales o exageradas, aunque muchos otros están seguros que todo es verdad. Pero un nombre que también ha subido en búsquedas es el de Lewis Howes, el novio de Martha Higareda y ex pareja de Yanet García, descubre más sobre quién es él.

Este año, Martha Higareda se mudó con su novio y compartieron el momento a través de Instagram: “¡La vida es una historia increíble, y en este capítulo, Martha y yo acabamos de mudarnos juntos a nuestro nuevo hogar! Después de años de vivir en apartamentos, nunca sentí la necesidad de mudarme a una casa. Pero es sorprendente lo que sucede cuando creces, sanas y creas una alineación con una pareja que comparte una visión similar. Martha hace precisamente eso. Y lo que más siento es PAZ”, escribió Lewis Howes.

Mientras que la actriz mexicana comentó: “¡Estoy pacíficamente emocionada por este próximo capítulo en nuestra asociación amorosa consciente! ¡TE AMO! ¡Y asombrada de ver cómo has estado tan tranquilo durante un tiempo tan loco y aventurero!”.

¿Quién es Lewis Howes, novio de Martha Higareda?

Lewis Howes es conferencista y empresario, ex jugador de fútbol americano, originario de Ohio, Estados Unidos, nació el 16 de marzo de 1983 por que actualmente tiene 40 años. Howes es un exitoso escritor, incluso el ‘New York Times’ lo menciona como una de los autores estadounidenses más reconocidos gracias a sus libros ‘The school of greatness’ y ‘The mask of masculinity’. Además de ser un famoso coach, entre sus empresas destacan SportsNetworker, una consultora de marketing de deporte en redes sociales y Sports Executives Association, una sitio web para ejecutivos del mundo deportivo.

¿De qué celebridades es amigo Lewis Howes?

Lewis ha hecho amistad con importantes celebridades de Hollywood como Gwen Stefani, Sofía Vergara, Paris Hilton y Kelly Rowland, gracias a su programa “The School of Greatness”, donde comparte entrevistas inspiradoras con las personas más exitosas del mundo.

¿Lewis Howes le fue infiel a Yanet García con Martha Higareda?

Yanet García y Lewis Howes fueron novios del 2018 al 2021 y existen rumores que apuntan a que él nunca estuvo de acuerdo con que ella tuviera una cuenta de OnlyFans. Hace unos meses, la “Chica del Clima” compartió un detalle sobre el final de su relación con el escritor, ya que una fan le envió un mensaje diciendo: "Acabo de terminar con mi ex y ya sale con alguien, ¿qué hago?", a lo que la regiomontana contestó: