La Profeco dio a conocer una lista completa de los quesos Oaxaca, manchego, panela y tipo americano, que no cumplen con lo que dicen, aquí te dejamos el estudio que se realizó

Lista completa de los QUESOS que no debes comprar por MALOS, según Profeco

Así como en su momento la Profeco dio luz verde para que regresaran al mercado algunos quesos que incumplían con lo dicho en sus etiquetas, esta vez volvió a evidenciar ante los consumidores, otros productos que no cumplen con los estándares.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.