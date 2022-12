Las aventuras de Luffy y el resto de su tripulación siguen su curso pero muchos fans todavía no saben en dónde pueden ver los episodios de esta maratónica serie.

Llamando a todos los Nakamas: ¿Cuándo y dónde ver One Piece online este 2022?

Si tú te consideras un Nakama, entonces es un hecho que eres fan de One Piece y que quieres saber cuándo y dónde ver esta exitosa serie este 2022 que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y sus amigos, así que solo sigue leyendo para que no dejes solo a este personaje que quiere ser el Rey de los Piratas, luego de encontrar el tesoro de Gol D. Roger, y de paso, proteger a sus Nakamas derrotando a quien se interponga en su camino, no importa si el mismísmo Gobierno Mundial.

Y es que el manga creado por Eiichirō Oda ha alcanzado un éxito de fama mundial que ha triunfado en todas partes, incluyendo el cine y ha conquistado a toda una generación de fans que siguen semana a semana las aventuras con las que este exitoso manga ha triunfado sin embargo, la serie animada de TV basada en esta historia ha ocupado el lugar que antes tenían series como Dragon Ball o Naruto, por lo que nadie quiere perderse un solo episodio. Por ello, hay que saber cuándo y dónde se estrenan los episodios de esta serie.

¿Cuándo y dónde ver One Piece online este 2022?

¿Cuándo ver One Piece online?

Normalmente todos los domingos se estrena un nuevo episodio en Fuji TV (una cadena de televisión japonesa con sede en Tokio), a las 9:30 AM hora de Japón. Pero en simulcast, la serie puede verse a través del servicio de streaming de Crunchyroll en los siguientes horarios y países:

10:00 am en España.

en España. 02:00 am en México.

en México. 03:00 am en Colombia.

en Colombia. 04:00 am en Venezuela.

en Venezuela. 05:00 am en Chile.

en Chile. 05:00 am en Argentina.

¿Dónde ver One Piece online este 2022?

La serie es tan popular y cuenta con más de mil capítulos, por lo que varios servicios de streaming cuentan con varias temporadas del show sin embargo, el servicio que acapara en su totalidad todas las temporadas completas en México y América Latina es Crunchyroll. A continuación, la lista completa de los servicios de streaming en los que puedes ver la serie:

Crunchyroll: cuenta con todas las temporadas de la serie además de que todos los episodios nuevos pueden verse en simulcast con su estreno en Japón.

Netflix: Cuenta con 13 temporadas de la serie.

HBO Max: Cuenta con 1 temporada de la serie.

Pluto TV: Aquí también podrás ver en su versión gratuita todas las temporadas con el único inconveniente de la continua publicidad.