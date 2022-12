Los astrólogos más preparados ya revelaron cuáles son los signos zodiacales que mejor besan y, si quieres saber si formas parte de este selecto grupo, solo sigue leyendo. Pero, ¿por qué unos miembros del zodiaco pueden besar mejor que otros? Esto se debe a la influencia que los astros ejercen sobre la personalidad de algunos signos, según quienes estudian a los astros.

Y es que así como hay signos que nacieron para triunfar en la escuela y otros, tienen un don natural para el chisme, hay un grupo de signos que parece que nacieron con el don de dar besos inolvidables; claro, no es que no se pueda aprender a besar o que si naciste con esta habilidad, no necesites de práctica. Pero es importante conocer por qué algunos signos zodiacales pueden dominar este aspecto aún sin haber practicado mucho, por lo que a continuación sabrás quiénes son los reyes del beso en el zodiaco.

Estos son los signos zodiacales que mejor besan

Tauro, Piscis, Cáncer, Virgo y Escorpio son los signos que dominan el arte de besar a tal punto que sus parejas llegan a volverse casi adictos a la sensación que se tiene cuando alguno de estos miembros del zodiaco te brinda un beso. Y si quieres saber por qué estos signos son así, solo continúa leyendo.

Tauro

Dos palabras describen a la perfección el tipo de besos que suele dar este signo: sensuales e intensos. Y es que los taurinos al ser un signo fijo y de tierra, suelen buscar una conexión espiritual en todo lo que hacen; y si a esto le sumas el hecho de que su planeta regente es Venus, entonces se entiende la razón por la que una vez que pruebas sus labios, no hay vuelta atrás. Y es que Venus era la representación en la antigua Grecia de Afrodita, la diosa de la belleza, la sensualidad y el amor, por lo que los besos de Tauro son adictivos.

Piscis

Este signo es mutable y de agua, por lo que la empatía que tiene es una de las más altas del zodiaco y esta, le permite saber exactamente qué es lo que desean las personas de él o ella, por lo que sus besos siempre brindan la sensación de ternura y pasión suficientes para que quien reciba sus besos, caiga rendido a sus pies. Además el hecho de que este signo sea uno de los más enamoradizos del zodiaco hace que siempre quiera complacer a su pareja, para jamás perder su amor.

Cáncer

Los besos de este miembro del zodiaco tienen una característica muy especial: más que ser besos intensos o apasionados, estos siempre llegan en el momento indicado. Incluso da la sensación de que Cáncer planea todo el día para que sus besos lleguen en un momento especial, pero esto ocurre de forma natural debido a las características de este signo. Y esto se debe a que Cáncer es un signo cardinal y de agua, por lo que es uno de los soñadores del zodiaco y quizá por eso, siempre encuentra el momento ideal para besar a quien quiere.

Virgo

Este es un caso curioso ya que en el amor este signo puede aparentar ser frío y sin sentimientos, sin embargo hay que tener cuidado con sus besos ya que en ellos saca toda la pasión que se niega a mostrar en público e incluso, se dice que sus besos son los más deliciosos ya que poco a poco van aumentando en cuanto a intensidad, por lo que es muy difícil dejar de buscar sus labios. Esto puede deberse a que este miembro del zodiaco es un signo mutable y de tierra, por lo que siempre está en busca de la perfección.

Escorpio

Era imposible que el signo más pasional del zodiaco no estuviera en esta lista: y es que las dos principales características que poseen sus besos hacen que cualquiera se vuelva adicto, ya que cuando un escorpiano besa, lo hace de forma tierna pero al mismo tiempo salvaje, con lo que hará vibrar cada fibra de tu ser. No en vano son un signo fijo y de agua, por lo que esa potencia emocional que posee y que nadie más tiene entre los miembros del zodiaco es la que le permite dar besos arrebatadores.