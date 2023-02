El día que muchos esperábamos llegó: André Marín volvió a la pantalla de Fox Sports a través del programa de La Última Palabra y pudo volver a hacer lo que más ama. Luego de un trágico 2022, en el que sobrevivió de "milagro", el prestigioso periodista deportivo promete dar su mejor versión en este regreso. ¿Qué fue lo que le sucedió?

A través de una entrevista para el medio en el que trabaja, el conductor de 50 años compartió su crudo relato de cómo sufrió durante todo el año pasado y confesó que tenía altas probabilidades de no salir con vida del hospital. Afortunadamente, André pudo recuperarse y hoy se da el lujo de contar esta increíble historia que se viralizó en redes sociales.

Marín apuntó: "Fue un 2022 sumamente complicado, un 2022 que empezó con problemas de estómago: explotó, literalmente, el estómago por estrés. Me internaron y estuve en terapia intensiva. Luego, en marzo, me operaron de la espalda. Me operaron y me operaron mal; y terminamos el año con lo que ya todo mundo sabe: con problemas de neumonía, intubado, en terapia intensiva, 45 días, bajando muchísimo de peso".

"De mis doctores, agradecido con ellos porque esos tres hombres me salvaron la vida. Yo tenía pronóstico de no salir con vida del hospital, pero gracias a ellos, que son uno ángeles que se cruzaron en mi vida, hoy puedo estar platicando con ustedes", admitió el periodista, con mucha emoción en cada una de sus palabras.

Más adelante, Marín completó: "Hoy, afortunadamente, estoy de regreso. No les voy a fallar, no le voy a fallar a nadie. Volverán a ver la mejor versión de André Marín. Lo que me pasó fue un milagro, no me acuerdo de nada. Cuando estuve en coma, no me acuerdo de nada. Me acuerdo que yo entraba al hospital por tres días y terminé 45 días después en terapia intensiva".

El mensaje de André Marín a sus seguidores

"Valoren cada día como su fuera el último día de sus vidas. Patty es la fortaleza de mi vida: yo sin Patty no funciono. Sin mis tres hijos no funciono y ha sido impresionante lo que he aprendido de ellos, de Patty y de los tres enanos", sentenció André, dándole un gran valor a su familia que lo acompañó en el momento más duro de su vida.