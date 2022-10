Gerard Piqué nunca podrá deslindarse del nombre de Shakira, tal parece que el karma lo acecha hasta en su carrera profesional como futbolista, pues el Barcelona podría volver a mantener un acuerdo con Spotify para que todos los jugadores del equipo lleven el logo de Shakira en el pecho del jersey.

Y esto no tendría nada de malo, pero cabe destacar que hace unos meses Shakira y Piqué se separaron y ahora viven en medio de la polémica, entre juzgados y cazados por los paparazzi que desean saber cómo llevan sus vidas y los amores, en el caso de Piqué con Clara Chía con quien ya se deja ver en algunos lugares.

Y nos referimos al Barcelona porque en algunas ocasiones el jersey del equipo puede tener anuncios publicitarios, unos de fijo y otros por solo un partido, como lo que pasó con el cantante Drake, quien plasmó el búho que lo representa en la playera de juego, debido a una campaña de Spotify para celebrar que se convertía en el primer artista en llegar a las 50 mil millones de reproducciones.

¿Cuándo podría usar el Barcelona el logo de Shakira?

Esta vez podría volver a repetirse la historia, ya que el miércoles 19 de octubre, Shakira estrenó su sencillo “Monotonía”, por lo que medios españoles aseguraron que en un partido de la Champions League, el club podría usar el tradicional jersey blaugrana, pero conla “S” de Shakira, ya que sería la primera artista latinoamericana en tener cuatro canciones de cuatro décadas diferentes que superan las 200 millones de reproducciones en Spotify. ¿Qué tal se vería Piqué?, además ya se ha filtrado el cómo luciría, te la presentamos.

¿Qué dice la nueva canción de Shakira?

Si "Te felicito" fue un mensaje directo a Piqué, "Monotonía" no se queda atrás, pues la colombiano ahora llamaría "narcicista" al futbolista, todo por solo preocuparle lo que a él le interesa y no lo que puede a ver a su alrededor como su familia.

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía (Mmm, ah)

Yo sabía que esto pasaría

Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo

Siempre buscando protagonismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos

Y lo peor es que

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía (Mmm, ah)

Yo sabía que esto pasaría (Oh-oh-oh)

De repente ya no eras el mismo (El mismo)

Me dejaste por tu narcisismo (Egoísmo)

Te olvidaste de lo que un día fuimos (Woh-oh, oh-oh)

Eh-eh, ey

Tú distante con tu actitud

Y eso me llenaba de inquietud

Tú no daba' ni la mitad

Pero sí sé que di más que tú

Estaba corriendo por alguien

Que por mí ni estaba caminando

Este amor no ha muerto

Pero está delirando

Ya de lo que había ya no hay na'

Te lo digo con sinceridad

To' está frío como en Navidad

Es mejor que esto se acabe ya (Ya, ya)

No me repitas otra vez, que esa ya la vi (Ya la vi)

Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí (Más a mí)

Es un adiós necesario

Lo que un día fue increíble se volvió rutinario

No me saben a nada tus labios

Ahora es todo lo contrario, y lo peor es que

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía (Mmm, ah)

Yo sabía que esto pasaría

Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo (Mismo)

Siempre buscando protagonismo

Y te olvidaste de lo que un día fuimos

Eh-eh, ey