La conductora Lolita Ayala se encuentra con problemas de dinero, de salud, física y hasta mental, y todo desde que sufrió un accidente aéreo en 2015, que afortunadamente vivió para contarlo, pero que la tiene sufriendo las secuelas tanto físicas como económicas, así lo dejó ver la revista TV Notas en su edición de esta semana.

A sus 71 años, Lolita Ayala fue emblema de los noticieros de Televisa por más de 29 años, imagen que supo aprovechar para ayudar a otras personas y hasta animales a través de sus fundaciones, mismas que hoy están cerca de desaparecer debido a los problemas económicos a causa de los tratamientos de salud que le han dejado desde el día del accidente.

Hace unas semanas se dejó ver, causando gran preocupación su estado de salud, ya que está en silla de ruedas y con tanque de oxígeno, pero cómo fue el accidente que la mantienen con vida, pero con severos problemas de salud.

¿Cómo fue el accidente aéreo de Lolita Ayala?

Todo ocurrió en 2015, cuando el gobernador de Chihuahua en aquel momento, César Duarte, invitó a la conductora para que llevar su programa “Solo por ayudar” a los más necesitados y regalaran estufas ecológicas.

Para llegar a esas comunidades solo era por helicóptero, pero este se desplomó debido a que se quedó sin gasolina.

“Se quedó sin gasolina el helicóptero y se vino para abajo de 30 metros, de cien pies, y caímos todos para abajo, de milagro no nos matamos ninguno. Gracias a Dios estoy viva, pero me rompí toda la columna”, señaló la periodista en su momento.

Afortunadamente, nadie perdió la vida, en ese momento el helicóptero trasladó al gobernador, su esposa, a un ayudante, tres personas de la fundación y Lolita Ayala. Las secuelas del accidente tras una caída de 40 metros fueron minutos de mucho terror, pero poco recuerda la presentadora, ya que perdió la conciencia.

“Me explotó una vértebra; la caída empezó a 40 metros de altura, empezó a dar vueltas el helicóptero, yo gracias a Dios me di un golpe en la cabeza y perdí el conocimiento totalmente; yo no tuve miedo, no tuve susto, no vi nada”.