En los próximos días se dará a conocer el estudio donde saldrá la lista completa de alimentos enlatados que deberás de suspender, debido a que algunos no son lo que aseguran ser en sus etiquetas y otros porque no traen la cantidad que corresponde, así lo dio a conocer la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a través de su revista de la edición de diciembre.

Se dio a conocer que se analizaron 47 productos de sardinas enlatadas, 21 de ellas en salsa de tomate y 10 en aceite de oliva y otros 10 en otros tipos de aceite comestible, uno en chipotle, dos en escabeche y por último tres en diferentes estilos.

A lo largo del estudio se determinó que al menos tres marcas de sardinas enlatadas arrojaron tener menos producto del que marcan en sus respectivas etiquetas, por lo que al ser engañosas tendrán que salir del mercado, se tratan de los productos:

Sardina en Salsa de Tomate Guaymex, tiene 23 gramos de menos Sardinas en Salsa de Tomate Altamar, tiene 14.2 gramos de menos Sardinas en Aceite Calmex, con 11.8 gramos de menos

Pero eso no fue todo, también se encontraron tres marcas que no tienen sardina al 100%, por lo que su producto está mezclado con escamas, tripas, aleta y no es sardina limpia, estas son las marcas:

Altamar en Salsa de Tomate: tiene 11 por ciento de vísceras, 0.5 por ciento de escamas y 0.1 de aletas. Sardinas Vigilante: contiene 2.2 por ciento de vísceras, 0.1 por ciento de escamas y 0.2 por ciento de aletas Muy Fisher's en Aceite de Oliva: tiene 1.6 por ciento de vísceras, 0.4 por ciento de escamas y 2.1 por ciento de aletas.

En otro de los resultados están los productos enlatados que tienen menos masa drenada, esto significa que cuando se le separa el líquido, el producto drenado es menor al que dice contener en la lata de sardina.

Orbe, da 20 gramos de menos Altamar, ofrece 18.2 gramos de menos (37 pesos)

¿Qué es la Profeco?

En 1976 se promulgó la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y surgió Profeco como la institución encargada de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas. México se convirtió en el primer país latinoamericano en crear una procuraduría y el segundo con una ley en la materia.

Seis años después, en 1982 la institución ya tenía 32 oficinas en las principales ciudades del país. En la actualidad Profeco cuenta con un total de 38 Oficinas de Defensa del Consumidor en el país.

Todo lo podrás encontrar en internet, pero si quieres saber cuáles son los últimos estudios de productos, la Profeco sacó a circulación desde hace 40 años una revista que informa sobre temas actuales de consumo, el resultado de los estudios de calidad, los comparativos de precios y sobre los derechos de los consumidores. Esta la podrás encontrar en los puestos de periódicos mensualmente por un costo de 42 pesos.