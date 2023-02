Su valor no está estipulado, ya que no contiene materiales preciosos, pero debido al material que utiliza podrían costar alrededor de $279 pesos, pero tras ser otorgado un premio de estos su valor cae a cero pesos, puesto que está prohibida su reventa, así lo estableció la propia Academia. Pero sin duda su valor se vuelve más sentimental por lo que representa, pero el ser un ganador de un Grammy lleva a que el artistas pueda elevar sus ventas hasta un 55%.

La 65ª edición de los premios Grammy 2023 se realizarán este fin de semana, donde se conocerán a los artistas que conquistaron las listas de popularidad durante el 2022 en la música , pero seguramente te has preguntado qué significa el galardón que dan a cada vencedor de las ternas y de qué está hecho, entre otras curiosidades.

