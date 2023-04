Si este día tú o tus amigos celebran el 420, 4/20 ó 4:20, estás en el lugar indicado ya que en este artículo te mostraremos los mejores memes que existen sobre esta fecha que poco a poco se ha hecho viral, para que puedas desear un feliz 420 quien conozcas que conmemore este día.

Y es que es muy probable que este día hayas visto posts en redes sociales e internet que hablen de este número y de una celebración sin embargo, debido a que no todo mundo conoce el significado de este número, es momento de saber qué se conmemora este día para que luego, te mostremos los mejores memes que existen sobre esta celebración.

¿Qué es el 420?: Aquí la respuesta

El 420, 4:20 ó 4/20 es un término que usan los consumidores de cannabis para referirse de manera informal al 20 de abril de cada año, como el día de la celebración del cultivo y consumo de la marihuana por lo que se considera esta fecha y las 4:20 de la tarde como el momento principal para conmemorar esta práctica.

Por ello este día quienes están habituados a consumir esta sustancia lo celebran ya que si bien no es una fecha establecida en algún calendario formal, sí es un día que se encuentra presente entre los aficionados al consumo de cannabis e incluso entre quienes no lo consumen, pero que gustan de conocer las diferentes efemérides que existen y por qué no, los memes que de estas fechas se originan.

Los mejores memes para celebrar el 420

Como no podía ser de otra forma, los memes ahora son parte de esta celebración y gracias a las redes sociales este día muchos de ellos han empezado a circular, por lo que a continuación te mostramos los mejores memes que existen sobre la celebración del 420: