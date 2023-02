Pero quienes no perdonaron fueron los memes, pues decidieron revivir el amorío que protagonizó durante su soltería Erik Rubin junto a Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, por lo que te dejamos las mejores imágenes para cerrar en grande la noche de este miércoles.

La conductora Andrea Legarreta y el cantante Erik Rubin , dieron a conocer su separación, luego de 23 años de casados, en una boda que se realizó en Acapulco, Guerrero, a lo largo de los años se consolidaron como una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo. El anuncio lo hicieron a través de su cuenta de Instagram, mismo que sorprendió a varios, pues no se veía venir.

