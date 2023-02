Si tienes pareja o un mejor amigo al que quieres sorprender, prepárate para conocer los mejores regalos para hombre para este 14 de febrero con los que le brindarás un momento increíble, y le recordarás lo mucho que le aprecias.

Y es que si bien cualquier época del año es buena para sorprender a tu pareja o amigo, no cabe duda que en San Valentín es cuando las cosas se ponen complicadas por que es una fecha que llega poco después de la cuesta de enero, por lo que la compra de los regalos puede resultar algo complicada para quienes todavía no se reponen de este periodo. Sin embargo en esta lista también encontrarás regalos económicos para que tu mejor amigo o tu media naranja no olvide jamás este 14 de febrero.

Aquí están los mejores regalos para hombre para este 14 de febrero

Tarjeta electrónica para videojuegos

Si tienes un novio o amigo gamer con este regalo te lucirás ya que estos artículos vienen prepagados ya sea para que se pueda descargar con ella un solo videojuego o, como en el caso del X Box Game Pass, para que se pueda disfrutar durante 1 mes de la posibilidad de jugar varios juegos de una misma plataforma. Estas tarjetas vienen en precios variados y sus costos van de los 150 pesos en adelante.

Entradas para concierto

Si en cambio la persona a la que le quieres dar el regalo es fan de la música, no hay nada mejor que obsequiarle un par de boletos para que asistan juntos a un concierto de su artista favorito, en caso de que se trate de tu novio; pero si es tu amigo, podrías regalarle los boletos para que asista con la persona que le gusta, con lo que jamás se olvidará de este excelente detalle.

Perfume

La vieja confiable: los perfumes siempre han sido una excelente forma de comunicarle a quien se lo regalamos lo mucho que lo apreciamos, así que basta con investigar precios, marcas y aromas para elegir el que vaya mejor con la persona a la que queremos sorprender este 14 de febrero.

Cena romántica

¿Quién dijo que solo los hombres pueden sorprender a sus parejas con una cena romántica? Y lo mejor es que esta no tiene que ser muy cara ya que esta se puede armar en casa de uno de los dos en medio de un ambiente privado, para que pueda disfrutar de una velada inolvidable. Y además en YouTube hay infinidad de videos con recetas para cenas románticas con los que te podrás lucir ante tu pareja como nunca antes.

Dar un masaje erótico

Por último pero no menos importante, si quieres regalarle una experiencia inolvidable a tu pareja nada mejor que un masaje estimulante hecho por ti, para que entre ambos descubran nuevas sensaciones que les permitan consolidar aún más su relación. En YouTube hay muchos tutoriales para realizar este tipo de masajes, pero ninguno tan confiable como el de Elsy Reyes, de quien dejamos el tutorial arriba de este párrafo.