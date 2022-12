Quienes gustan informarse de los astros se preguntan desde hace mucho por los mejores rituales de Año Nuevo para cada signo, por lo que sus peticiones han sido escuchadas y serán respondidas en este artículo, que busca brindar información sobre qué le conviene más a cada miembro del zodiaco, para poder empezar el 2023 de la mejor forma.

Y es que como cada año, todo mundo está en busca de los mejores rituales para atraer las mejores vibras y toda la energía positiva para arrancar el año que inicia de la mejor forma. Entre usar ropa interior de distintos colores, empacar maletas y salir a la calle con ellas o encender inciensos, todo mundo está en busca del ritual indicado para atraer a la suerte. Y para que no batalles más buscando el mejor ritual para ti, a continuación conocerás el que más se recomienda según tu signo zodiacal.

Los mejores rituales de Año Nuevo para cada signo del zodiaco

Si ya has probado todo para atraer a la buena suerte y simplemente nada te funciona,busca tu signo en la lista que verás a continuación para que conozcas el ritual, amuleto o frase que deberás repetirte en la noche de Año Nuevo, para que la suerte te sonría. ¿Listo para tomar nota? Pues empecemos:

Aries

Para que el año que inicie ninguna puerta se te cierre, lo mejor es que consigas 3 llaves doradas. Si no cuentas con llaves de este color, puedes intentar con algunas de otro tono que ya no uses. Lo que harás será que deberás pasar la noche del Año Nuevo con estos objetos en tu bolsillo. Y es que estos artículos desde antaño son considerados como amuletos de la buena suerte ya que atraen la buena fortuna y además ayudan a abrir caminos, por lo que jamás debes tirarlas a la basura.

Tauro

¿Quieres que la fortuna no te haga falta en todo el 2023 y atraer el dinero al mismo tiempo? La clave son las lentejas y aunque muchas personas recomiendan comperselas en la noche del Año Nuevo, algo que puedes hacer además de ingerirlas es tomar un puño de ellas y colocarlas dentro de una bolsita dorada o roja, para guardarlas como amuleto en tu billetera o cartera. De esta forma el dinero no te hará falta en todo el 2023.

Géminis

Tu ritual es un poco elaborado pero vale la pena: debes conseguir un cuarzo amatista que pondrás en un recipiente junto a una vela dorada. Debajo del cuarzo pondrás un papel con todos tus deseos para el próximo año y debes colocar el traste con todos estos artículos en el lugar de la casa en el que pases más tiempo. Al mismo tiempo pondrás 4 rajitas de canela en las 4 esquinas de tu casa. Y antes de que la vela dorada se consuma, te quedarás con el papel que se puso debajo del cuarzo, ya que será tu talismán de la buena suerte. Por otro lado, el lugar de la casa en el que pusiste el recipiente será su lugar el resto del año.

Cáncer

Para tu ritual necesitarás 2 velas, una blanca y otra negra. Debajo de la negra colocarás un papel con las cosas que deseas que no se repitan el año que viene, mientras que debajo de la blanca, pondrás el papel que contiene lo que deseas atraer. En medio de las velas colocarás una copa con sal de mar y cuando las velas se consuman, desecharás el agua en la entrada de la casa, desde adentro hacia afuera y al final, deberás quemar los papeles con cerillos.

Leo

Para tener un excelente inicio de año se recomienda que pongas en una bolsa de tela un puño de sal de mar junto a 3 hojas de laurel, y un puñado de hojas de ruda, y colgarás la bolsa detrás de la puerta de la entrada de tu hogar o de tu oficina. De esta forma podrás alejar las malas vibras, las envidias y todo lo negativo para que puedas alcanzar tus metas sin mayores contratiempos el próximo año.

Virgo

Tu ritual es el más sencillo de todos ya que lo único que debes hacer es tomar un cuarzo y colocarlo en tu bolsillo o usarlo como una joya durante la noche vieja y cuando inicie el 2023, deberás usar este artículo como un amuleto de la buena suerte. De esta forma lograrás a traer a la buena fortuna; pero si además quieres atraer al dinero, pon varios billetes también en tus bolsillos para atraer la abundancia.

Libra

Es importante que a la media noche pidas un deseo y lo escribas en un papel, que doblarás en 4 partes y que pasarás por el humo de in incienso Rosa o Sándalo. Luego lo guardarás en tu bolsillo o cartera. Y si quieres atraer abundancia deberás poner en un plato blanco un puño de arroz, mas 3 hojas d elaurel, romero, clavo de olor y monedas. Todo esto lo dejarás en el plato en la entrada de tu casa el resto del año para darle la bienvenida a la abundancia.

Escorpio

Para ti es importante cerrar etapas por lo que debes escribir en una carta todo lo que ya no deseas para ti o los tuyos, la cual deberás quemar antes de la media noche para dejar atrás todo lo que te perjudicó en el año que termina. Otro ritual que te conviene es el de pasar la media noche con una prenda de color morado en ti, la cual te ayudará a transmutar toda la energía negativa en energía positiva para que puedas empezar el año con el pie derecho.

Sagitario

Necesitas hacer una lista de lo que deseas para el próximo año y si puedes, incluso te conviene hacer un collage de fotos con lo que deseas para decretar lo que llegará a ti. Y si puedes, consigue una vela esotérica de los deseos, de esas que tienen 7 colores, para que en la noche de Año Nuevo enciendas el primer color pensando en tu deseo, para que los próximos 6 días vayas encendiendo cada color y así, puedas manifestar el resto de tus objetivos para el año.

Capricornio

Tú debes conseguir una vela blanca y mientras observas la mecha quemarse, pensarás en cada persona que pasó por tu vida este año, cada experiencia y si tienes algo que perdonar, este será el momento ideal. Y ya cuando sientas que no tienes nada más en lo que reflexionar, apaga la vela y arroja los restos a la basura. Y en punto de la media noche, deberás empezar a agradecer al universo por todo lo que se manifestará el próximo año: salud, amor o abundancia.

Acuario

Para que puedas atraer a la abundancia deberás colocar en una copa 12 monedas doradas, y si están en circulación actualmente será mucho mejor. Justo a la media noche le pondrás a esta copa vino espumoso y con ella brindarás agradeciendo la riqueza que recibirás en los próximos 12 meses. No es obligatorio que al final bebas el líquido de la copa, sobre todo si las monedas fueron lavadas.

Piscis

En tu caso lo mejor es que consigas una vela dorada, que simboliza la vida y la felicidad y enciéndela durante la noche del Año Nuevo y para que esta cábala te ayude a atraer el éxito de forma infalible, vístete del mismo color. Además si deseas equilibrar las energías en tu hogar, una buena opción es que prepares un arreglo de tulipanes amarillos y lo pongas en un lugar especial en tu casa.