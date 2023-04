Los memes no se hicieron esperar tras la muerte del actor Andrés García, quien fue un sex symbol de México

Por tal motivo, los memes no se hicieron esperar, pues con su galanura conquistó a todas las mujeres que pudo durante más de 40 décadas que duró en activo su carrera dentro del medio del espectáculo. Aquí te dejamos los mejores memes que recuerdan al galán de los años 80.

Andrés García fue un hombre de carácter, no nació en México, pero se quedó en nuestro país hasta el último día de su vida, por lo que parecía un mexicano más. Este martes 4 de abril falleció a los 81 años, en el puerto de Acapulco, donde vivió sus últimos años, retirado de los reflectores, pero no de las redes sociales.

