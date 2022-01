Para cualquier aficionado del béisbol o del tenis, no hay nadie que cautive tanto a la audiencia como lo hace Luis Alfredo Álvarez. La estrella de ESPN ha sido la voz más representativa de las Grandes Ligas y de los torneos de Grand Slam, a quien hace tan solo unos días disfrutamos en la cobertura del Abierto de Australia, que tuvo a Rafael Nadal como campeón.

Pero este domingo, tras el cierre de la final masculina en la Arena Rod Laver de Melbourne, el periodista hizo uso de sus redes sociales para referirse a un tema personal que estremeció a todos sus seguidores. En un video publicado en su cuenta de Twitter y compartido también en las stories de Instagram, anunció que fue diagnosticado con cáncer de próstata.

“Les comparto una nota personal. Días antes de la cobertura del Abierto de Australia fui diagnosticado con cáncer de próstata, pero el haberme contactado con ustedes a través de las redes sociales y la televisión me ayudó a aliviar mis tensiones, mis miedos y mis angustias”, informó Luis Alfredo a la vez que se despedía momentáneamente de su gente para centrarse en el tratamiento.

Si bien le quedan algunas asignaciones pendientes en la señal televisiva, una vez que finalice sus tareas comenzará a tratar su enfermedad. “Ahora me toca descansar, concentrarme en mi salud, mi tratamiento y recuperación y muy pronto estaré, no solamente en televisión, sino también en redes sociales provocándolos como a mí me gusta”, cerró antes de pedir oraciones y desearle lo mejor a todo su público con la esperanza de que esto sea solo un “hasta pronto”.

Luis Alfredo, un creativo narrador

Tal como lo menciona en la entrevista con Diego Amuy de BATenis, Luis Alfredo Álvarez se considera una persona muy creativa, motivo por el cual le apasiona la cocina. Pero dentro de lo deportivo, también hemos disfrutado de varias de sus célebres frases o el nombramiento de apodos para jugadores.

“No hay nadie, pero nadie, más grande que Roger Federer” es una de las frases más reconocidas en el tenis, la cual encuentra su autoría en el venezolano. Pero además, también fue el primero en llamar “La Fiera” a Rafael Nadal o “La Torre de Tandil” al argentino Juan Martín del Potro.