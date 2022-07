Ni lo busquen. Luis García la está pasando muy bien como analista y comentarista en las transmisiones de futbol de TV Azteca haciendo mancuerna con el narrador Christian Martinoli y alternando con los exfutbolistas Jorge Campos y Luis Roberto Alves Zague y el periodista David Medrano.

Fue poco tiempo después de su retiro como futbolista en el año 2000 cuando Luis García empezó a incursionar en la mesa del programa Los Protagonistas liderada por José Ramón Fernández a quien el exfutbolista considera como su mentor en el oficio de ejercer el periodismo deportivo.

Con el paso del tiempo Luis García ensambló un binomio con Christian Martinoli que ha tenido gran aceptación entre los televidentes, aunque también han recibido muchas críticas, a sí mismo han propiciado una intensa e interesante lucha por el rating entre Televisa y TV Azteca que ha sido dominada por la televisora del Ajusco en los últimos tiempos.

En una dinámica en la red social TikTok, a Luis García le preguntaron si aceptaría una propuesta de trabajo de Televisa y respondió tajante: "No, tengo un grandísimo respeto por varios comentaristas de Televisa en el tema de deporte, no por todos, por supuesto, por algunos que tienen una grandísima jerarquía y con los cuales compito desde hace muchos años y lo hacemos de forma honorable, cada quien con sus armas... insisto, tengo un grandísimo respeto por esa empresa, pero es mi competidor y me gusta competir contra ellos, insisto, porque hay gente muy capaz, otros que no sirven ni para llevarte el café, pero no, no me iría". Entre los cronistas de Televisa o TUDN con los que Luis García tiene una relación de respeto y cordialidad está Enrique el Perro Bermúdez, pero también se sabe que no se llava del todo bien con el exportero Félix Fernández.

¿Cuándo se irá Luis García de TV Azteca?

Luis García quien también tiene gran éxito en redes sociales donde comparte vivencias con sus hijos, no tiene la menor intención de cambiar de televisora. "Estoy inmensamente feliz en Azteca Deportes, cuando venga una patada en el trasero ya veré que hago, espero que pase en muchos años, espero que cuando tenga 100 años cuando me den una patada en el trasero, pero no me iría a trabajar a Televisa".