Aunque salieron las fechas ya están confirmadas, las sedes y los precios de los boletos aún no están disponibles, aunque en próximos días se espera que Luis Miguel, a través de sus canales oficiales, de a conocer detalles para asistir a su regreso a los escenarios.

Desde hace unas semanas se dio a conocer el regreso de Luis Miguel a los escenarios , el cual no ocurre desde el 2018, pero la espera se ha terminado, ya que “El Sol de México” ha elegido el día de su cumpleaños 53, para anunciar las primeras ciudades y fechas confirmadas de su Tour 2023.

