A través de su cuenta de Twitter, el Sol señaló que la venta de boletos en Argentina y Chile será a partir del 4 de mayo , mientras que para Estados Unidos será a partir del 5 de dicho mes y para México no lo reveló, señalando “más información próximamente” , por lo que los fans tendrá que seguir esperando para adquirir sus entradas, mismas que seguramente se conocerán en los próximos días.

Este martes dio a conocer cuándo saldrán a la venta los boletos para sus más de 45 conciertos que ofrecerá en un lapso de aproximadamente 4 meses, el cual no hace desde 2019. En esta ocasión, a pesar de que mantiene un récord de presentaciones en e l Auditorio Nacional , el intérprete de "La Incondicional" dejará el coloso de Reforma por la Arena Ciudad de México, que tiene una capacidad de 22 mil 300 personas, más del doble que el Auditorio.

