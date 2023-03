Su ex pareja habría demandado a Luis Miguel por incumplimiento de pensión alimentaria para sus dos hijos, por lo que existiría una orden de aprensión en México, pero esa no sería la única deuda del 'Sol'

Luis Miguel se desentendió de los hijos que tuvo con Aracely Arámbula desde hace varios años y no es un secreto; a pesar de que la actriz no ha dado más detalles ni habla del tema, la revista Diez Minutos reveló que ya existe una orden de arresto en México por incumplir con la manutención de sus dos hijos tras no poder llegar a un acuerdo entre ambas partes.

La cantidad asciende a 237 mil euros, o lo que es más de 4 millones 508 mil pesos mexicanos, así que la publicación deja ver que al pisar suelo mexicano podría ser detenido para aclarar su situación. Hasta el momento no ha salido a hablar alguna fuente oficial por parte del “Sol” ni tampoco de la Chule.

¿Luis Miguel también le debe dinero a Alejandro Fernández?

La revista asegura que no es el único problema legal que enfrentaría, pues aún está pendiente el contrato incumplido que tuvo con Alejandro Fernández, por lo que tendría que pagarle también al Potrillo poco más de 114 millones de pesos mexicanos.

En su momento, la revista Quién dio a conocer que Carlos Bremen, empresario y amigo de Luis Miguel aseguró que ya no le debía nada, ni a Aracely ni a Alejandro, pero hasta el momento no se saben más detalles e incluso se ha empezado a cuestionar qué pasará con los próximos conciertos de México en su regreso a los escenarios si es que esto es cierto.