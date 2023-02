El 6 de febrero comenzó una nueva temporada de Exatlón All-Star, uno de los realities de supervivencia más vistos en México. Sin embargo, el programa está de luto por la fatídica noticia que recibió una exparticipante en las últimas horas. Se trata de Cecy "Wushu" Álvarez, quien confirmó en las redes sociales el fallecimiento de su bebé.

"Con el mismo cariño que te comparto los buenos momentos, me toca compartir una triste noticia, con 23 semanas tuve un parto prematuro, con mucho dolor y el corazón roto entregamos nuestro bebe a Dios, te pido con mucho amor que me des el tiempo que sea necesario para asimilar el duro momento que nuestra familia está pasando y vivir nuestro duelo, si en algún momento me siento lista, hablaré de ello",escribió en su cuenta de Instagram, red social en la que supera los 600 mil seguidores. Y añadió: "Gracias a todos los que han estado pendiente de mi salud, de nosotros, con el favor de Dios saldremos adelante, los apreciamos y los queremos mucho. Fam. Valera Alvarez".

En enero de este año Cecy Wushu había anunciado en las redes sociales que esperaba su primer hijo junto a Elías Dorado, con quien se casó en septiembre del 2022.

+Los mensajes para Cecy "Wushu" Álvarez luego de la triste noticia

Algunos de los exatletas de Exatlón que han escrito mensajes y posteos para Cecy "Wushu" Álvarez luego de que se diera a conocer la triste noticia fueron Aidee Hernández, Casandra Ascencio, Doris del Moral y Ximena Duggan.

"No encuentro las palabras, solo siento una tristeza enorme mi querida CECY. Te abrazo con todo mi corazón. Solo Dios y el tiempo podrán ayudarte. Me parte el alma y lloro contigo. De mamá a mamá, te quiero", también escribió Zudy Rodríguez. Cabe recordar que ella también pasó por una situación muy dolorosa al perder a su bebé.

+Cecy Wushu anuncia el fallecimiento de su bebé: “Entregamos a nuestro bebé a Dios”