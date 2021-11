Internet suele servir para hacer denuncias, entretener, compartir sentimientos, informar y hasta para crear celebridades de la noche a la mañana. Tal es el caso de MC Dinero, que un día saltó a la fama por sus rimas. Ahora está de regreso en Redes Sociales y su tema “Inclusión” ya es todo un fenómeno.

El nuevo tema de MC Dinero se ha dado a conocer a través de un video en TikTok y es al parecer una denuncia social pidiendo inclusión y respeto a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales. En el clip se mencionan a diversos famosos y a las personas que no pueden pronunciar la “r”.

Sus rimas (en realidad es solo una) ya son toda una sensación. Sin duda el tema tiene un tema muy pegajoso y pronto comenzarán a surgir remixes y uno que otro meme. ¿Ya lo escuchaste?

¿Quién es MC Dinero?

Jesús Manrique González, mejor conocido como MC Dinero, se convirtió en un fenómeno viral en el 2015, luego de que el video de una batalla de Freestyle lo convirtiera en un famoso rapero del internet, su sobrenombre está relacionado con su rima: "El mundo se consume en dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Aprende algo, dinero. (…) Yo soy España, yo amo España, yo soy la Monarquía española. No hay error, no hay error, no hay error y España te ataca".

Su fama lo llevó a cobrar a sus fans por sus fotografías e incluso a ganar un premio MTV MIAW en la categoría de Bomba viral. La fama abrumadora lo llevó a alejarse de los lentes y a seguir una vida normal, trabajando como cocinero en varios restaurantes, pero ahora está de regreso para convertirse nuevamente en tendencia, ya batalló contra Aczino, ¿qué sigue en su carrera del rap?

¿Por qué MC Dinero es tendencia en redes sociales?

Un video está causando sensación en redes sociales, se trata de un clip de TikTok (@la_clarita1) de tan solo 52 segundos que ha compartido en otras redes sociales como Twitter, es el tema “Inclusión”, una colaboración de MC Dinero con la freestylera Zett.

En el video aparecen diversas celebridades y personajes como Yalitza Aparicio, Stevie de “Malcolm el de en medio”, Johnny Laboriel, Loki el “Dios de las Mentiras” de Marvel, Stephen Hawking, Pedro Carrizales “El Mijis”, la perrita rescatista Frida, el boxeador mexicano Canelo Álvarez, Eugenio Derbez, Beatriz Paredes, Rigoberta Menchú, Ludwig van Beethoven, Lorena Ramírez la corredora rarámuri y más. La mayor parte del tema solo se trata de decir los nombres de los famosos y después la palabra “inclusión”.

Reacciones en redes sociales al video “Inclusión” de MC Dinero

El video ha causado ya diferentes comentarios en los que se leen frases como: “Por fin alguien vino a salvar al rap”, “Próximamente MC Dinero para la FMS México” y "MC DINERO ya curó todos los males de la sociedad con su video de inclusión, en tu cara ONU".