Un terrible accidente en plano concierto dejó al mundo impactado y ha generado una gran preocupación acerca del estado de salud de los integrantes del grupo Mirror que fueron víctimas de este. Sigue leyendo para conocer la última información.

El video de un accidente en el que se observa una pantalla gigante caer sobre los miembros de una banda se ha vuelto viral en todo el mundo. En este se observa como una de las pantallas LED del lugar cae directamente sobre uno de los integrantes y posteriormente lastima a otros.

¿Cuál es el estado de salud de los integrantes de la banda Mirror?

Según se ha confirmado, fue Ah Mo (Li Qiyan) quien recibiera el primer impacto de la pantalla y tras esto fue trasladado al hospital de emergencia e ingresado en la unidad de cuidados intensivos. A pesar de que no hay información oficial, distintas fuentes comparten que el artista se encuentra en estado grave y fue inducido al coma. Todo indica que se le realizarán dos cirugías durante este viernes; aunque no se han registrado lesiones cerebrales.

El otro integrante lastimado es Ah Fung (Zhang Zifeng) quien fue llevado al hospital pero no presenta heridas graves, por lo que se le considera estable. Los artistas de Mirror no fueron los únicos afectados en este accidente, pues se reporta que tres espectadoras resultaron heridas, aunque se comparte que no fue de gravedad.

¿Quién es el grupo Mirror?

A pesar de que los primeros comentarios en las redes sociales, tras la publicación del video, señalaban a Mirror como una banda de k-pop, la realidad es que esta agrupación no está relacionada con Corea.

Mirror es un grupo de cantopop, termino utilizado para nombrar el pop cantonés, que se formó en 2018, a través del reality show de talentos ‘Godd Night Show-King Maker’. Esta integrada por 12 miembros originarios de Hong Kong y su canción más reconocida hasta el momento es ‘In a Second’.