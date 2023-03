Las redes sociales han vuelto a mirar a Turquía, pero esta vez por un video que está dando de qué hablar a través de Tiktok y es que una maestra se hizo viral, pues se robó millones de corazones luego de que uno de sus alumnos subió un video mientras impartía su clase de química.

Y es que sin otro fin que el de admirar su belleza, quedó comprobado una vez más que el ser guapa no está peleado con el ser inteligente, pues esta docente cuanta con las dos virtudes, ya que impartir clases de química no es cualquier tarea.

La turca fue grabada por un alumno que seguramente ha sido flechado con su belleza y que no dudó en subir a Tiktok para que el mundo la conozca, la maestra se llama Fidan Atalay y es que para muchos de sus alumnos es difícil concentrarse en clase debido a sus curvas y su manera de vestir, pues es algo que le gusta cuidar.

Rápidamente, varios se dieron a la tarea de buscar sus redes sociales y la búsqueda valió la pena, pues Atalay es una amante de la moda, los gatos, la naturaleza y el ejercitarse, así como el llevar una vida sana.

“Toda mi vida solo trabajé en el sector de la educación, he estado estudiando desde que tengo memoria y hago mi trabajo y mi profesión con amor. Cuando llega el día, todos mis alumnos saben lo que hago para ser más útil a un estudiante, no a ti, sino a todos mis estudiantes que me conocen”, contó la maestra a la prensa turca.

Se dio a conocer que lleva 12 años impartiendo clases como docente y aparte de impartir clases de química, también se desempeña como consultora educacional y economista: “Durante los últimos 12 años he renunciado a todo, incluso a los que amo. He trabajado día y noche. Sé que soy recompensada por mis alumnos”, declaró Fidan Atalay tras ser buscada por los medios de su país debido a su video viral.