En el zodiaco hay de todo pero existen 3 signos zodiacales que dominan el chantaje emocional a un nivel magistral, gracias al cual consiguen lo que quieren y es muy difícil que alguien no sucumba ante ellos. Esto fue revelado por los astrólogos más estudiados de México, quienes han dado a conocer de qué signos se trata.

Y es que de acuerdo a estos mismos astrólogos, los astros influyen de manera muy fuerte en el comportamiento de los signos, lo que explica que existan signos que sean reconocidos como los más honestos o incluso, los que son los más protectores con su pareja, familia y amigos; y por esta misma razón, hoy conocerás a los signos que dominan el chantaje emocional.

¿Cuáles son los 3 signos zodiacales que dominan el chantaje emocional?

Escorpio, Libra y Capricornio son los signos que son todos unos maestros al momento de aplicar el chantaje emocional; esto no significa que sean signos malos sino que son especialistas en utilizar los sentimientos como arma para conseguir que los demás sucumban a sus exigencias, pero lo hacen por que por la desesperación del momento que atraviesan, no se les ocurre solucionar sus problemas de otra forma. Pero paae que conozcas más de estos signos y sus chantajes, solo sigue leyendo.

Escorpio

El signo con la mayor potencia emocional del zodiaco es uno que tenía que estar en esta lista por lo que a veces se dejan llevar de más por lo que sienten, lo que hace que recurran a esta medida. Para ello, Escorpio cuenta con una capacidad de observación con la que puede leer los pensamientos y comnportamientos de quien le rodea, por lo que se pueden anticipar y manipular con la culpa a quien necesita para conseguir su objetivo. Sin embargo no puede ser sutil, lo que a veces hace que su chantaje no resulte.

Libra

Siendo uno de los signos más diplomáticos y experto en las relaciones humanas, Libra tiene la facilidad para ceder ante algunas de las peticiones que le hagan quienes le rodean, ya que usa estos favores para hacer que quienes se los pidieron se sientan obligados a regresarles el favor; es ahí cuando los librianos pueden dar rienda suelta y pedir cualquier tipo de favor. No en vano es un signo que detesta los conflictos, lo que no significa que no sepa cómo pasar por encima de los demás y obtener lo que desea.

Capricornio

Siendo el práctico del zodiaco este signo posee entre sus muchas características una que le hace de temer: su paciencia. Y es que gracias a ella puede darse el tiempo de observar fríamente a quienes le rodean lo que le permite detectar sus puntos débiles y explotarlos para su beneficio. La necesidad del chantaje en este signo surge por que lo que más odian en la vida es sentirse vulnerables, por lo que siempre harán todo lo que desean para obtener sus objetivos, aunque se lleven de paso a quienes le quieren.