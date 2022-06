La redes sociales nos sorprenden continuamente con nuevos personajes, influencers, youtubers y más, que se convierten en tendencia de un momento a otro, tal es el caso de Yanet García, AriGameplays, Mona y Daniela Rodrice; pero esta vez se trata de una mujer que se ha hecho famosa por un peculiar lenguaje, descubre quién es Mafe Walker y cuál es la verdad detrás del supuesto “idioma extraterrestre” o “idioma alienígena”.

Mafe Walker ha protagonizado los últimos días desde memes hasta divertidas imitaciones, ya que Mafe Walker asegura tener un don psíquico que le permite generar conexiones a través de y “frecuencias vibracionales”, expresando con un dialecto que parece fuera de este mundo.

La mujer colombiana se ha vuelto viral luego de que sus videos de redes sociales fueran compartidos por miles y por ello fuera invitada a la televisión, en el programa Venga la Alegría, fue ella misma quien aseguró hablar idioma alienígena a partir de ondas de frecuencia máxima que le permiten comunicarse con seres de otras galaxias.

“El cuerpo lo siente, las células, es una energía extremadamente alta, es vibración, es frecuencia, es sonido..”, mencionó al explicar su forma de comunicarse.

¿Quién es Mafe Walker?

Mafe Walker es una guía espiritual de origen colombiano que vive en México, en su Instagram se define a sí misma como una medium que sirve como portal de energía multidimensional, con habilidades psíquicas y capaz de transmitir frecuencias vibracionales solares:

“A través de mi campo electro magneto doy ajuste y sync a las conexiones de los cuerpos. Energéticos/ Físicos. A través de mi campo electro magneto equilibro en activación una sincronización neutral en sintonización simpática y parasimpática a todos tus protones neutrones, electrones de tus células y sistemas y órganos físicos”, se lee en su cuenta oficial.

Además de que invita a sus seguidores a participar en sus “sesiones de conexión y activación de energía” por un costo de $25 dólares por persona, es decir aproximadamente 500 pesos.

¿Mafe Walker habla un idioma extraterrestre?



Esta pregunta ha desatado gran debate en redes sociales, ya que algunos aseguran que se trata de Idioma sumerio, hay quienes han explicado la verdad detrás de tan extraño lenguaje, tal es el caso del influencer Adrián Chávez en TikTok, quien ha explicado que el “idioma extraterrestre” de Mafe Walker, se trata en realidad de glosolalia, es decir, “la pronunciación sentido pero con estructura fonológica que hace una persona creyendo que se trata de una lengua natural aunque no se parezca a una lengua viva o muerta que conozcamos”, además añade que “aunque su vocalizaciones no están en una lengua conocida, los fonemas que utilizan suelen ser siempre sospechosamente parecidos a la lengua que habla el glosolalista” y finalizó asegurando que no hay evidencia suficiente para sostener que se trate de una lengua de los alienígenas.