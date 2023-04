"Estimados amig@s,colegas y fans de Maite: Estamos en el momento más feliz de nuestras vidas, esperando a nuestra bebé con mucho amor y profundo agradecimiento a Dios. Algunos portales han compartido información falsa y dolosa de manera irresponsable, irrespetuosa e ignorante. No hagan caso; hay a quienes la felicidad les molesta. Ya estamos trabajando de la mano con la policía cibernética y tenemos identificadas a las personas detrás de estas cuentas, vamos a ejercer acciones legales contra quienes resulten responsables. Y contra los medios que en la búsqueda de likes y views solamente desinforman. Me parece increíble que medios que se dicen 'serios' retomen esta información y la repliquen para engañar al público. Gente: Háganse un favor a ustedes y a nosotros: ¡No se crean todo lo que dicen! Abrazo", se lee en el comunicado.

Este rumor se hizo presente en una cuenta de Twitter que se dedica a dar exclusivas, que al final se convierten en verdades, se trata de la @laoreja_Tv, quien puso “Otra que está separada es la maites hermanas le encontró mensajes al tovis!!!! Seguimos en la nota” , no confirmó, pero tampoco lo descarta, ya que está en desarrollo su investigación.

