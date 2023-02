La actriz Maite Perroni está viviendo un año de ensueño, primero su boda, su embarazo, el reencuentro de RBD y varios proyectos en puerta, por tal motivo ha decidido compartirlo con sus fans a través de la revista Caras, donde es la portada de esta última edición.

Maite y su esposo Andrés Tovar decidieron contar al mundo cómo ha sido recibir la noticia de que serían padres, pues los tomó por sorpresa, ya que se dio cuenta un mes antes de su boda en octubre de 2022.

“Estábamos en la planeación de la boda y, un mes antes de la ceremonia, el 8 de septiembre, estando en Barcelona, porque había ido a mi prueba de vestido, estaba en el atelier de Rosa Clara viendo los ajustes y detalles de los vestidos, y al día siguiente de la prueba empecé a sentirme distinta, me di cuenta de que no estaba bien y pensé que era el cansancio, las horas de vuelo, tanto trabajo, pues no había parado, pero lo que menos pensé fue que ya estuviera embarazada"

"Uno de mis mejores amigos me dijo: “Mai, creo que estás embarazada” y dije: “no, sería muy pronto”, porque además, habían sucedido tantas cosas, que yo creí que estaba cansada y por eso me sentía así. Dormí todo el día y cuando me desperté, mi amigo me dio una prueba de embarazo”, reveló en la entrevista que realizó a la revista.

¿Maite Perroni tendrá niña o niño?

Pero no solo fue la anécdota de cómo se enteró de que sería madre por primera vez, sino que además reveló el sexo de su primogénito.

“Definitivamente, va a ser una niña muy amada, consentida y muy apapachada. Espero y deseo que podamos guiarla de la mejor manera”, señaló Maite. Pero Tovar no se quedó “siempre quise tener una niña”, contó.

Actualmente, Maite podría tener aproximadamente seis meses de embarazo y este mes estrenará la serie Triada, por lo que ni embarazada le pondrá un alto al trabajo.