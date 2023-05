Que no te tome por sorpresa, si no pudiste ir al banco este día, te decimos que abrirán este 10 de mayo

De acuerdo con el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el día miércoles 10 de mayo, Día de las Madres, los bancos de México sí van a abrir, ya que su calendario no lo establece como día inhábil.

Aunque es un día de mucha actividad, este 10 de mayo no es un día de descanso o feriado, por lo que todos los bancos tendrán que ofrecer sus servicios en un horario tradicional, así que no te debes preocupar, lo que sí es que corres el riesgo de encontrar más personas de lo normal, pues muchos querrán celebrar a mamá.

