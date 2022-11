¿Manelyk ex Acapulco Shore abrirá su cuenta de OnlyFans?

Acapulco Shore está viviendo su edición número 10, pero sin duda una de las ausencias más notables en esta temporada es la de la ex comadre de Karime, la influencer y ex participante de La Casa de los Famosos, Manelyk, quién ahora ha dejado con la boca abierta a sus fans al revelar que sí abriría una cuenta de OnlyFans.

Varias chicas de Acapulco Shore han abierto su cuenta de en OnlyFans, desde Fer Moreno 'Fershy', Rocío Sánchez, Isa Castro y la ex Survivor México, Jacky Ramírez que sigue sumando cada vez más suscriptores.

La noticia de que Manelyk, la ex Acapulco Shore y actual participante de el reality show "Las Estrellas bailan en Hoy", estaría por abrir su cuenta de OnlyFans, ha sorprendido a sus seguidores, ya que recordemos que hace poco ella misma se lanzó contra Celia Lora, diciendo que la playmate no tiene talento más que para tener OnlyFans.

Manelyk ya ha mostrado su figura en la Revista Playboy en 2017, por lo que muchos de sus fans estarían felices de verla incursionar en la plataforma de paga OnlyFans. Todo parece apuntar a que quién la está convenciendo es su amigo Mariano Heredia, quién recientemente publicó un tweet con una foto en blanco y negro donde aparecen ambos cuando eran más jóvenes con el siguiente texto:

“Ella es una amiga y yo no nos morimos ni nada pero ya no le hablo porque le insistí que abriera only fans para que me lleve de viaje y me compre un cel nuevo y no quiso”