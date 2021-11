Diego Armando Maradona ya vuela alto en el cielo de todos los futboleros. Indiscutiblemente de los mejores jugadores de la historia de este deporte, para muchos el mejor, el Diez se terminó de catapultar a la gloria tras brillar y levantar la el trofeo de Campeón del Mundo en México 1986. Y lamentablemente, hace un año atrás nos ha dejado físicamente.

Aquel 25 de noviembre del 2020, la noticia de la muerte de Diego conmocionó al planeta entero, pero sin dudas que fue en Argentina donde la noticia pegó como un mazazo a los ánimos de su sociedad. Y un fiel reflejo fue la manera en que esto impactó en los medios de comunicación, que cortaron sus transmisiones habituales para dan a conocer el lamentable suceso.

Muchos de los periodistas no pudieron ocultar su conmoción, y es que el astro fue aquel con quien muchos crecieron como profesionales y a quién admiraron como aficionados. También hubo emoción en ex compañeros del futbol, como fueron Jorge Valdano, Sergio Goycochea u Oscar Ruggeri, a quienes se le han visto caer las lágrimas.

“Perdón, pero... Me confirman que Diego falleció”, fue una de las frases que retumbó en la señal de ESPN ante el visible escalofrío de Sebastián Vignolo y sus compañeros de estudio. “Se murió el fútbol... ¿Cómo se habla de fútbol cuando muere quien te parecía inmortal, quien te dibujó la primera sonrisa, quien te hizo sentir lo que sentimos...?", fue otra de las frases.

Diego Díaz, conductor del vivo de TyC Sports, desnudó su sensibilidad ante la inmediatez de la noticia: "Sepan disculpar, la verdad que uno no está preparado para todo (...), pensando que estamos observando una película, una ficción, esto nos deja totalmente expuestos a que no estamos aptos para todo, y menos para alguien que uno lo ve como el protagonista que siempre llega a la película. Y en este momento nos unimos a la confirmación de muchos. No, no puedo creerlo..."

El fallecimiento de Diego Armando Maradona cambió todos los planes de programación de las televisoras del país que lo vio nacer. Durante días, todos los canales dieron seguimiento a su masivo velorio y su entierro, pero también recordaron una y ora vez sus hazañas, sus míticas frases y también las polémicas que envolvieron su vida.