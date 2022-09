Javier Cantero hijo del cantante y compositor de Enanitos Verdes confirmó que Marciano Cantero murió el día de hoy después de haber estado internado en la clínica privada Cuyo, en la ciudad de Mendoza, debido a afectaciones renales.

Este 8 de septiembre quedará en la historia como el día en el que dos grandes personalidades murieron. La primera noticia fue la de la muerte de la Reina Isabel II de Reino Unido, y por la tarde se informó que Marciano Cantero, cantante de Enanitos Verdes, no logró superar las complicaciones de su última operación.

Recientemente, Enanitos Verdes había finalizado su gira de 40 aniversario, pero, de acuerdo a lo que mencionan medios argentinos, el 29 de agosto ingresó a terapia intensiva luego de sufrir una afección renal.

A pesar de que se liberó muy poca información sobre los problemas renales que llevaron al cantante al hospital, un amigo cercano declaró al diario El Clarín que había sido operado y que lidiaba con algunas complicaciones.

Tras darse a conocer la noticia de la muerte de Marciano Cantero, cantante de Enanitos Verdes, su hijo, Javier Cantero, habló con la prensa para agradecer el apoyo de los fanáticos de Los Enanitos Verdes y dedicar unas conmovedoras palabras a su padre.

“Queremos agradecerle, yo personalmente, a todos los fans, a todos los amigos , familia, el apoyo que hemos recibido. Por más que estoy muy triste, miro y yo tengo 30 y son 30 años que yo pude pasar con él, no lo tuve mucho, pero cada día con él fue un regalo. No puedo dejar de estar feliz por el gran hombre que era y por todo el amor que le devolvieron estos días.

Después de la operación hubo momentos no tan buenos, pero hoy estaba un poco mejor, aunque la situación era crítica. La verdad es que el panorama no era bueno. [...] Quiero que no solo lo recuerden como el compositor, el cantante y el artista que era, sino también como una persona maravillosa y mi mejor amigo en el mundo.” Dijo a la prensa