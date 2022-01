Nacido en la Ciudad de México el 10 de noviembre de 1973, Marco Antonio Rodríguez, mejor conocido en el futbol mexicano como Chiquidrácula o Chiquimarco fue un controvertido árbitro de la primera división que en algún momento de su vida soñó con ser futbolista profesional.

"No vengo de una familia arbitral", recordó Marco Antonio Rodríguez en una charla con el elenco de TUDN y ahí recordó que en los primeros años de su vida su ilusión no era dedicarse al arbitraje. "Yo era futbolista, jugaba en la escuelita de América. Mi papá me llevó ahí y luego fui a Pumas".

Un suceso de gran impacto en la vida nacional determinó que Chiquimarco y su familia dejaran la Ciudad de México para irse a radicar en la provincia donde supo que jugar al futbol no era su destino luego de hacer un intento serio de cumplir esa ilusión de su vida.

Edgardo Codesal inspiró a Chiquimarco

"Luego viene el terremoto del 85 y nos vamos a Nayarit, con 14 o 15 años, para jugar como menor en la Tercera División con Deportivo Nayarit. Allí estaba Nico Ramírez, hermano de Ramón Ramírez. El entrenador me dijo 'te falta más potencia, ven el siguiente año'", reveló Chiquimarco.

Inmediatamente después de desilusionarse del futbol, a Marco Antonio Rodríguez se le reveló su vocación aunque no le gustó en un principio. "En ese año dejé el futbol, me alejé del entorno. En ese entonces, un compañero me invitó a ser árbitro. '¿Árbitro? Yo no quiero serlo, no es atractivo', le respondí", pero ver a Edgardo Codesal pitar la final del Mundial Italia 90 fue inspirador para él y por ello decidió convertirse en silbante.