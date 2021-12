Los fans de los rojinegros del Atlas no se cansan de festejar su segundo título que acabó con una racha de 70 años sin tocar el trofeo del futbol mexicano, y una de ellas es la cantante mexicana, María León, quien se hizo famosa después de ser la vocalista de la agrupación Playa Limbo, y ahora se encuentra como solista.

En esta ocasión María decidió contar una anécdota que vivió mientras animaba al equipo de sus amores, así lo reveló por medio de sus redes sociales, pues la intérprete no quiso dejar pasar más tiempo para contar este divertido momento en el que se vio involucrado la estrella del Real Madrid, Hugo Sánchez.

“Aprovechando que mi Atlas es Campeón, este TB (recuerdo) tiene una historia hermosa. El amor por el Atlas viene de mi familia así que desde chiquita fui Margarita y bailamos en el medio tiempo del estadio Jalisco”, reveló León por medio de su cuenta de Instagram, en donde lo acompañó con una fotografía con el canterano de los Pumas de la UNAM.

“Ese día nos ganó el América y cuando íbamos de salida, me dijeron ponte para una foto con este jugador, Hugo Sánchez y yo les grité: ¡No, ese señor es del otro equipo!, me agarraron y me pusieron con otras niñas que no conocía y pues no iba a no sonreír en la foto”, dio a conocer la cantante.