La tarde de este martes Maribel Guardia y su nuera, Imelda Tuñón, salieron a hablar con la prensa, lo que serían sus primeras declaraciones tras la muerte de Julián Figueroa, hijo y esposo, respectivamente de ambas actrices.

En medio de la tristeza y el llanto, Maribel Guardia agradeció a la prensa el apoyo, respondiendo a algunas de las preguntas de los reporteros, entre ellas el motivo por el cual no tuvo velorio su hijo y todo fue de manera rápida.

"Dios me bendijo con mi hijo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó y que vuele alto. Nos vamos a volver a encontrar, espero que ahora esté con su papá", externó Maribel.

Mientras que la viuda señaló que un día antes su hijo le dibujó un león grande y uno chiquito, haciendo alusión a él con su padre, pero el llanto no le permitió seguir y fue que Maribel Guardia contó la anécdota que hora es el último recuerdo entre padre e hijo, reveló que dicho dibujo estaba en la pared de la habitación donde lo encontraron muerto.

De igual forma agradeció a su esposo, su familia y a la familia Figueroa, aunque en primera instancia cuando se enteró señaló que estaba en shock que ni a su mamá le avisó.

¿Por qué no hubo velorio de Julián Figueroa?

Otros de los detalles que reveló la familia fue la manera tan rápida que incineraron el cuerpo, pues Maribel y su nuera revelaron que fue debido a una petición de Julián, ya que no quería que pasara como fue con su padre Joan Sebastian.

"No quería que esto fuera como un show porque cuando hay un dolor tan grande, lo que menos quieres son cámaras y que hubieran visto su cadáver", señaló la actriz.