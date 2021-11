Maradona no pudo ser campeón con Dorados porque los radios le fallaron en una final

Este 25 de noviembre de 2021, el mundo del futbol ha rendido homenaje al astro del futbol mundial Diego Armando Maradona al recordarlo en el primer año de su fallecimiento. Mario García, quien fuera su auxiliar en los Dorados de Sinaloa, recordó cuando se quedaron muy cerca de ser campeones en el torneo Apertura 2018 del otrora Ascenso MX.

"Escuché en un podcast una frase que resume esa gran experiencia con Maradona: 'Hay mucha gente que conoce a Maradona, el mundo lo conoce, y hay poca gente que conoce a Diego' y yo conocí a Diego", comentó Mario García a ESPN donde reveló el detalle técnico que impidió la coronación del entrenador argentino en la primera final contra el Atlético de San Luis.

"Esa final se pierde porque no estuvo Maradona en la banca", recordó Mario García. Los Dorados ganaron el 1-0 el primer juego, pero al minuto 90 el entrenador argentino recibió una tarjeta roja. "Da coraje porque lo expulsan en el partido de ida y la verdad que no deberían de haberlo expulsado y ahí la verdad el árbitro se volvió protagonista, porque expulsó a Diego y no echó a Alfonso Sosa".

Falló el radio de Diego Maradona

Para Mario García, "el hecho de que Diego no estuviera en la banca en la final, en el segundo partido, con una ventaja, fue determinante". En ese juego de vuelta los Dorados se pusieron en ventaja 1-0 al minuto 32 (2-0 global). Maradona estaba en un palco del estadio Alfonso Lastras dando indicaciones por radio, pero hubo problemas en la señal que alteraron el manejo del partido desde la banca y perjudicaron el funcionamiento del equipo sinaloense.

"La comunicación con los radios se bloquea", reveló Mario García. "Hay un cambio que se hace antes de tiempo, que trastoca la tendencia ofensiva que tenía el equipo, porque íbamos ganando por dos goles de ventaja. Yo, que estuve ahí, tengo claramente que esa final se perdió porque Diego no estuvo en la banca y no pudo dio la indicación directa y los radios se distorsionaron".