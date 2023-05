Recientemente la actriz protagonista de “Amarte duele” y“No manches, Frida” y “Fuga de reinas”, Martha Higareda, se ha convertido en tendencia en redes sociales por las curiosas anécdotas que cuenta y que no muchos le creen , tal es el caso de la vez que aseguró que 'Canelo' Álvarez le pidió una foto, ella le leyó las cartas y lo confundió con un narco.

'Canelo' Álvarez, el boxeador que se está preparando para su pelea de este fin de semana contra John Ryder, no es el único famoso que ha aparecido en las anécdotas de Martha Higareda, ya que también ha mencionado que Ryan Gosling la tomó en sus brazos y que rechazó a Jared Leto.

En su podcast “De todo un mucho”, Martha Higareda le contó a Yordi Rosado que conoció al boxeador mexicano cuando ambos esperaban un avión rumbo a Los Ángeles, California y que fue él tapatío quien se acercó a ella para pedirle una foto.

La actriz confesó que cuando vio al chico pelirrojo rodeado de un grupo de personas vestidas con playeras de marca y logos gigantes, pensó que era un narcotraficante. Más tarde al abordar el avión, volvieron a coincidir en el asiento:

"Él se emocionó y dijo 'wow, nos tocó juntos', en cambio yo pensé 'ay, me tocó con el narco'. Vio que llevaba las cartas y me pidió que las leyera. La cuestión es que al final me dijo '¿no sabes quién soy verdad?'. Me comentó que era el Canelo, me invitó a su pelea y todo estuvo súper", narró.