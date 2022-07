Spider-Man: No Way Home regresa a los cines mexicanos con una versión nunca antes vista, aquí te decimos cuándo se estrena en nuestro país.

Marvel: ¿Cuándo se estrena en México Spider-Man: No Way Home versión extendida?

Spidey está de regreso, la aventura que reunió a nuestros tres amados Peter Parker regresará a los cines de nuestro país, esta vez con escenas nunca antes vistas. Conoce la fecha de estreno en México de Spider-Man: No Way Home versión extendida

Sin duda, Marvel ha tenido un gran regreso a los cines tras la pandemia gracias a éxitos como Doctor Strange y la tercera película de Thor, pero quien se llevó las palmas por todo lo alto fue la película de Peter Parker, pues, este arácnido logró recaudar más en nuestro país que las mismísimas cintas de Avengers.

Hace unos meses, Sony Picture dio a conocer que Spider-Man: No Way Home se había convertido en la película más taquillera de la historia en México, destronando de esta posición a los Vengadores, quienes habían conseguido este logro gracias a Endgame. Y fue gracias a esta película, que gran parte de la industria del cine en nuestro país logró ponerse en marcha nuevamente después de la cuarentena.

Ahora, Marvel quiere celebrar este rotundo éxito con un relanzamiento que vendrá con escenas inéditas de Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire. Y no todo el mundo será capaz de disfrutarlo, tan solo unos cuántos países han sido elegidos para ello y México está en la lista.

Estreno en México de Spider-Man: No Way Home versión extendida

Los países que han sido elegidos para disfrutar de la versión extendida de Spider-Man: No Way Home son México, Indonesia, Australia, Baréin, Canadá, Egipto, Etiopía, Hong Kong, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Nueva Zelanda, Omán, Catar, Siria, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, India, Taiwán, Turquía, Reino Unidos, entre otros.

Y la fecha elegida para el estreno de Spider-Man: No Way Home versión extendida en México es el 1 de septiembre de 2022.

Hasta ahora, nuestro país y Brasil son los únicos países de Latinoamérica confirmados para el lanzamiento de esta cinta, cuyo nombre oficial es Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version. Y todo parece indicar que será un éxito tan grande como su primer estreno.