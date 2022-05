Mason Mount llegó al Chelsea para la temporada 2019-2020 procedente del Derby County, equipo donde coincidió con el entrenador Frank Lampard, quien era su ídolo británico y figura a seguir como jugador blue.

De la mano de Lampard llegó como titular a los Blues cuando asumió como director técnico del club. Así, Mason cumplió un sueño: vestir la camiseta del equipo que lo formó como profesional.

Desafortunadamente, Lampard duró una temporada y media como entrenador. Su lugar fue ocupado por Thomas Tuchel, entrenador alemán que le dio todo el voto de confianza a Mount para que fuera el líder de su media cancha.

Con la dirección técnica del alemán, Mason cumplió otro sueño más: ¡ganar la Champions League! Lo hizo en 2021. Y no solamente eso. ¡También conquistó el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa!

Pero algo mejor estaba por venir para Mount. Manchester United anunció el regreso de Cristiano Ronaldo a la Premier League para vestirse de Red Devil en la temporada 2021-2022. Sin duda, una buena noticia para el futbol inglés, especialmente para Mason.

¿Por qué fue tan importante para Mount el retorno de CR7 a Inglaterra?

Siendo niño, mientras se formaba en las inferiores del Chelsea, Mason idolatraba a el Comandante, quien lo maravilló cuando éste jugaba para Manchester United en su primera etapa.

Mount lo idolatró tanto que se dedicó a imitarlo en el cobro de tiros libres. Ensayaba muchas veces cómo pegarle al balón con el mismo estilo de Cristiano Ronaldo. Incluso se quedaba a entrenar más tiempo para tirar como el portugués.

El futbolista del Chelsea es un gran fanático del Porstmouth, equipo al que fue a ver de chico cuando jugó contra Manchester United en Old Trafford y quedó estupefacto con un golazo a balón parado de CR7 a David James, apodado Calamidad, arquero del Portsmouth de 2006 a 2010. En dos ocasiones visitó Old Trafford y Cristiano Ronaldo le anotó golazos de tiro libre. Uno fue en 2006 y otro en 2008.

En ese instante, Mason nunca pensó que un día iba a enfrentarse a su ídolo, mucho menos en un partido entre Chelsea y Manchester United. Pero eso ocurrió el 28 de abril de este 2022 con la visita de los Blues a Old Trafford. Jugar contra el futbolista que más admira fue una experiencia inimaginable, sobre todo porque vio en vivo a portugués hacer un golazo. No fue de tiro libre, pero sí un golazo. El juego terminó 1-1 y Mount no lo olvidará nunca.