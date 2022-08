Masterchef Celebrity México 2022 ha iniciado y en el primer capítulo fueron presentados los 20 famosos que mostrarán su talento con los sabores para sorprender a los jueces: la chef Betty Vázquez, al chef JoséRa Castillo y al nuevo chef español Pablo Albuerne. Pero sin duda hubo una gran falta notable para los fans del programa, se trata del chef Herrera, por lo que muchos se están preguntando por qué ya no regresó.

El chef Adrián Herrera se caracterizaba por darle este toque de humor ácido y sarcástico al reality show por lo que su ausencia ha dejado una huella notable. Recordemos que fue después de la primera temporada de Masterchef Celebrity, que el experto cocinero anunció su salida del programa.

El chef Herrera ya no fue requerido para MasterChef Jr. 2022 pero se enteró de una forma muy poco formal, ya que fue informado por los medios de comunicación antes que por la producción del programa.

El chef Adrián Herrera está estrenando la segunda temporada de 'Todos a la cocina', junto al chef mexicano Carlos Gaytán en Discovery Home & Health, y recientemente brindó una entrevista al portal Gastrolab, dónde confesó que no fue un adiós definitivo a MasterChef, pero no está convencido del formato actual para volver:

"No, nunca hay definitivos, pero definitivamente ahorita el formato tiene serias deficiencias y se los he hecho saber a producción, que no estoy de acuerdo con algunas formas que están haciendo y la forma en que están llevando el programa. Me parece que por lo pronto no estoy contemplando regresar, hay ciclos que se cumplen y si hasta aquí llegó, pues hasta aquí llegó, ¿verdad? buscaremos otras alternativas", reveló al portal especializado de gastronomía.