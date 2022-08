Además de ser la Reina de los Niños, Tatiana se ha convertido en la nueva reina de MasterChef gracias a su buena conducción y ante esto se expresó la antigua conductora, y aún favorita de muchos. Conoce qué opina Anette Michel de Tatiana.

Para poder grabar la telenovela Volverte a ver, Anette Michel tuvo que decirle adiós a uno de los proyectos más importantes de su carrera, el cual logró volver a posicionarla en el gusto del público después de varios años fuera de la pantalla.

De acuerdo a lo que la misma actriz reveló, lo que llevó a dejar atrás definitivamente MasterChef en el 2021 fueron algunas confrontaciones con la producción de aquel momento

“Fui inmensamente feliz durante ocho temporadas. Adoro a los chefs y a la extraordinaria producción, pero hay situaciones administrativas internas que no van conmigo. No estoy de acuerdo con los términos y condiciones nuevos y no puedo aceptar. Yo soy una persona muy derecha y siempre he sido de una sola pieza. En este momento es imposible que regrese, así que tengo que decirle no a MasterChef” dijo en aquel momento Michel.