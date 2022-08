Karla Sofía Gascón es una de las participantes de la nueva temporada de MasterChef y también es una de las que más ha dado de qué hablar, pues recientemente ha compartido su cercana amistad con el “Juez de Hierro” Arturo López Gavito. Sigue leyendo para conocer quién es Karla Gascón, cuántos años tiene, su estatura y más datos curiosos.

A partir del día de mañana 21 de agosto, los famosos deberán demostrar sus habilidades en la cocina para conseguir el triunfo en la cocina más famosa de México. Esta nueva temporada incluye la incorporación de Pablo Albuerne, ‘Gipsy Chef’ como nuevo juez, esto para suplir al Chef Benito Molina y al Chef Jose Ramón, quienes no participarán esta entrega.

Como participantes, además de los antes mencionados, Karla Sofía Gascón y Arturo López Gavito; también veremos participar al influencer Ricardo Peralta, el conductor Mauricio Mancera, el actor Carlos Eduardo Rico, además de Marcello Lara, Julio Camejo, Pedro Moreno, Francisco Gatorno, Alejandra Ávalos, Nadia López Ayuso, Cármen Campuzano, Margarita la diosa de la Cumbia, Lorena Herrera, Alan Ibarra, Ernesto D’Alessio, Veronica del Castillo, Talina Fernández, Alejandra Toussaint y Macky González.

Sin duda, entre los participantes de MasterChef Celebrity 2022, una de las más mencionadas es Karla Sofía Gascón, la actriz que ha declarado estar lista para ser la primera mujer trans en ganar este concurso.

Karla Sofía Gascón es una actriz española que antes era conocida como Carlos Gascón, entre sus papeles más populares está el de Lourdes, la estricta prefecta de la Elite Way School en la nueva versión de Rebelde y Peter, el prometido de Barbie, en Nosotros los Nobles. Pero su carrera actoral tiene un largo camino además de esto.

Comenzó su carrera en la actuación en 1991 cuando comenzó a trabajar en el programa español Crónicas urbanas, a este le siguieron Los ladrones van a la oficina, Un chupete para ella, entre otras producciones. Incursionó en telenovelas como Calle Nueva, Isabel y El pasado es mañana.

En el 2010 comenzó a resaltar en la televisión mexicana gracias a novelas como Corazón Salvaje, Una familia con suerte, Hasta el fin del mundo y El señor de los cielos. Pero su consolidación llegó gracias a ala película Nosotros los Nobles, en donde trabajó junto a Gonzalo Vega, Karla Souza, Luis Gerardo Méndez y Juan Pablo Gil.

En el 2018, la actriz compartió que no se sentía cómodo con la identidad de Carlos Gascón y que comenzaría su transición a mujer, por lo que debía ser llamada Karla Sofía Gascón de ese momento en adelante. Ese mismo año, Gascón publicó un libro en donde narró cuál difícil había sido intentar encajar en algo que no era y como desde los cuatro años se sintió incómoda con su cuerpo.

En una entrevista para Venga la Alegría, Karla dijo: “Toda la vida lo he sabido. Siempre lo he sabido, pero hay momentos en que no puedes hacer otra cosa. Yo no podía más que ser un niño en esa época y comportarme como tal. Entonces, no me quedó más remedio que hacerlo”.