El reality show de la cocina más famosa de México está por transmitir su capítulo número 15 y cada vez falta menos para la Gran Final, solo quedan 7 competidores y para sorpresa de todos los fans del programa, el influencer Ricardo Peralta acaba de filtrar por error el nombre de quién sería el ganador de MasterChef Celebrity 2022.

Esta no es la primera vez que se filtran detalles sobre el posible ganador del programa, recordemos que hace unas semanas se volvió viral en redes sociales una foto de Tatiana donde mostraba a los finalistas de MasterChef, por lo que se dice que la producción decidió grabar de cuatro a seis finales diferentes para evitar más spoilers.

¿Quién será el GANADOR de MasterChef Celebrity 2022?

Durante una transmisión en vivo de Pepe y Teo, Ricardo Peralta ‘La Loba’ afirmó que Lorena Herrera ya era la ganadora absoluta.

''Lorena ganó, ella ya ganó'', expresó ante la sorpresa de todos, al mismo tiempo que Teo aclaraba a TV Azteca que él no tuvo nada que ver con lo que se acababa de decir.

Aunque Pepe trató de negar con la cabeza lo que acababa de decir, miles de espectadores ya los habían escuchado en vivo.

Aunque no hay nada confirmado aún, no es la primera vez que se menciona que la ex Big Brother VIP podrías ser la campeona de MasterChef Celebrity 2022, ya que recientemente, Poncho de Nigris habría felicitado a Lorena Herrera por haber ganado un reality, sin especificar el nombre del proyecto:

''Felicidades amiga por ganar el reality te lo merecías'', escribió el actor. Tendremos que esperar unas semanas más para saber si en realidad ella será la triunfadora.

¿Qué cocineros quedan en MasterChef Celebrity 2022?