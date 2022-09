Después de que su equipo no recibiera ningún voto, Arturo López Gavito explotó en contra de Venga la Alegría en MasterChef Celebrity México.

MasterChef Celebrity México está siendo todo un éxito y uno de los participantes favoritos hasta ahora ha sido el Juez de Hierro, quien con maestría se ha adueñado de la cocina. Sin embargo, tras un reto que consideró injusto, Arturo López Gavito explotó en contra de Mauricio Mancera y tachó de amiguismo y nepotismo a los jueces del capítulo.

Desde que el Arturo López Gavito se unió al panel de críticos de La Academia en 2004, se convirtió en parte de la cultura pop del país. Gracias a sus icónicas críticas en La Academia, Arturo López Gavito se ha convertido en una de las figuras más reconocidas en la televisión nacional y ahora que está demostrando sus talentos culinarios se ha convertido en uno de los consentidos en la nueva temporada de MasterChef Celebrity México.

El llamado Juez de Hierro nos ha dejado ver que en realidad tiene una personalidad juguetona y entusiasta que sale a la luz cada vez que se enfrenta a un nuevo reto, y que aun así, esa parte exigente y perfeccionista que ya conocíamos se mantiene, sobre todo cuando se trata de él mismo.

Gavito arremete contra Mauricio Mancera y Venga la Alegría

Todo comenzó cuando en el último capítulo de MasterChef Celebrity, uno de los retos consistía en preparar un catering para distintas producciones, entre las que estuvieron Venga la Alegría.

Durante este concurso, Venga la Alegría premió los platillos realizados por el equipo de Mauricio Mancera, dejando a Gavito y a su equipo sin ningún punto. Esto enfureció al Juez de Hierro quien no dudó en expresar su inconformidad en redes sociales.

Por supuesto, Mauricio Mancera no se quedó callado tras el ataque y escribió “Ha de ser difícil ser concursante si siempre has sido juez. Lo que dice Juan de Pedro, dice más de Juan que de Pedro” además aclaró que no solo el equipo de Venga la Alegría juzgó los platillos “En los comensales había dos ganadores de MasterChef de otras temporadas. El amiguismo estuvo presente, nepotismo ni siquiera es un término que aplica”.