Matilda es sin duda una de las películas que se han convertido en todo un clásico del cine, la exitosa historia de la inteligente niña con poderes mentales e incomprendida por sus padres, regresa a la pantalla, esta vez en streaming y en forma de un musical, toma nota de cuándo será el estreno de Matilda en Netflix, quiénes son los actores del elenco y más detalles. Aquí te dejamos el tráiler:

La película de Matilda, inspirada en la novela homónima de Roald Dahl y protagonizada por Mara Wilson, llegó a las pantallas del cine en 1996, bajo la dirección de Danny DeVito. Personajes como Agatha Tronchatoro, la señorita Miel y Bruce Bolaños, son sin duda de los más inolvidables; este año tendrán nuevos rostros y una gran soundtrack.

¿Cuándo se estrena Matilda el musical de Netflix?

En países como Reino Unido, llegará primero al cine el 2 de diciembre de 2022, su estreno en Netflix se espera cerca de Navidad, a mediados de diciembre, aunque por el momento no hay una fecha oficial anunciada.

¿Qué actores formarán parte del elenco de Matilda el musical de Netflix?

Matilda Wormwood: Aunque siempre recordaremos a Mara Wilson en el papel, para esta nueva producción, el papel será interpretado por la pequeña Alisha Weir.

Tronchatoro: El elenco está encabezado por Emma Thompson, ganadora del premio Oscar, quien interpretará a la temible directora Agatha Tronchatoro.

Señorita Miel: En esta nueva versión, será la actriz Lashana Lynch quien dará vida a la dulce profesora, quizá su rostro se te haga conocido, debido a que fue parte de 'Dr. Strange In The Multiverse Of Madness' y 'Capitana Marvel'.

Los padres de Matilda: Stephen Graham y Andrea Riseborough darán vida a los señores Wormwood, los padres desinteresados de Matilda. Papeles en los que recordamos entre risas a Rhea Perlman y Danny DeVito en la versión original.