Nos acercamos a pasos agigantados a lo que va a ser una nueva cita en la empresa que provee los grandes combates dentro del octágono. En este caso, correspondiente al UFC Vegas 42, lo cierto es que Yair Rodríguez estará peleando frente a Max Holloway en la pelea más importante en la nueva edición del UFC Fight Night. El mismo va a estar disputándose este sábado 13 de noviembre con transmisión EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN 2 y STAR + hacia Latinoamérica. En tanto que ESPN + lo hará hacia Estados Unidos, mientras que todos los países lo podrán ver ONLINE mediante UFC Fight Pass.

Comenzamos con lo que es la actualidad de Holloway, hombre de 29 años que ostenta una marca de 22 victorias con seis caídas en sus 28 combates ejercidos hasta el momento. El más reciente por parte de "Blessed" aconteció el día 16 de enero de 2021, donde se impuso ante su compatriota Calvin Kattar por una decisión unánime de los jueces.

En tanto que del otro lado llega Yair, el representante mexicano que busca pisar fuerte en su representación a Lationamérica. La realidad es que la "Pantera" acusa un registro de 12 triunfos con dos derrotas y un combate sin resultado definido. El hombre de Parral, Chihuahua, no ve acción desde el 18 de octubre de 2019, cuando se impuso ante el estadounidense Jeremy Stephens también por unanimidad de los jueces.

+La previa entre Holloway y Rodríguez

UFC Fight Night: cartelera completa del UFC Vegas 42

Estelares

Peso Pluma: Max Holloway vs. Yair Rodríguez.

Peso Pesado: Ben Rothwell vs. Marcos Rogério de Lima

Peso Pluma Femenino: Felicia Spencer vs. Leah Letson

Peso Gallo: Song Yadong vs. Julio Arce

Preliminares

Peso Ligero: Thiago Moisés vs. Joel Álvarez

Peso Mosca Femenino: Cynthia Calvillo vs. Andrea Lee

Peso Welter: Miguel Baeza vs. Khaos Williams

Peso Pluma: Sean Woodson vs. Collin Anglin

Peso Mosca Femenino: Cortney Casey vs. Liana Jojua

Peso Ligero: Marc Diakiese vs. Rafael Alves

Peso Semipesado: Kennedy Nzechukwu vs. Da Un Jung

UFC Fight Night: ¿cuándo y a qué hora ver Max Holloway vs. Yair Rodríguez?

El combate Max Holloway vs. Yair Rodríguez se llevará a cabo este sábado 13 de noviembre, en el UFC Apex de Las Vegas, por el UFC Vegas 42 del UFC Fight Night.

Horario por país de las estelares

Argentina: 18:00 horas

Bolivia: 17:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Chile: 18:00 horas

Colombia: 16:00 horas

Costa Rica: 15:00 horas

Ecuador: 16:00 horas

España: 22:00 horas

Estados Unidos: 13:00 horas PT y 16:00 horas ET

México: 15:00 horas

Panamá: 16:00 horas

Paraguay: 18:00 horas

Perú: 16:00 horas

Uruguay: 18:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

Horario por país de las preliminares

Argentina: 15:00 horas

Bolivia: 14:00 horas

Brasil: 15:00 horas

Chile: 15:00 horas

Colombia: 13:00 horas

Costa Rica: 12:00 horas

Ecuador: 13:00 horas

España: 19:00 horas

Estados Unidos: 10:00 horas PT y 13:00 horas ET

México: 12:00 horas

Panamá: 13:00 horas

Paraguay: 15:00 horas

Perú: 13:00 horas

Uruguay: 15:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

UFC Fight Night: ¿cómo ver Max Holloway vs. Yair Rodríguez?

Las peleas estelares y preliminares se podrán seguir desde Latinoamérica a través de ESPN 2 y Star+, mientras que serán transmitidas para Estados Unidos por ESPN+. En España, se podrán observar porDAZN y también se emitirán por UFC Fight Pass para cualquier región del planeta.