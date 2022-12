Este lunes Maya Nazor, expareja del rapero mexicano Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, salió a defenderse y pedir respeto para su persona, pues confirmó que está separa del cantante y los ataques se han hecho una constante en las redes sociales.

En los últimos días, corrió el rumor de que el amor se acabó entre la influencer y el cantante de Guanajuato, pero fue hasta este lunes que a través de un en vivo en su cuenta de Instagram, Maya confirmó la noticia al borde de las lágrimas, pues argumentó que era más su impotencia por todo lo que se dice de ella.

“No es cierto, nada de lo que dicen es cierto, ustedes no vivieron lo que yo viví, no estuvieron en la relación. Ni yo dejé a Ángel ni Ángel me dejó a mí, fue un mutuo acuerdo, siempre estaremos juntos porque tenemos un hijo en común”

“No soy una interesada, ni necesito ni quiero que Ángel me dé nada, yo puedo trabajar, esta es la única vez que tocaré el tema”, señaló la joven pelirroja, quien ahora dejó atrás su larga cabellera rubia.

De igual forma dejó ver que ella estaba enamorada de Ángel y nunca se fijó en él por su dinero, su físico, sino por sus sentimientos. Estas declaraciones llegaron luego de todos los rumores y en especial tras las declaraciones de Fofo Márquez, el niño millonario, quien aseguró que no le sorprende que Maya y Ángel estén separados, pues desde pequeño ha tratado con personas interesadas argumentando “sé cómo operan”.