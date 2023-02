Esta semana una de las influencers más exitosas de Facebook y TikTok se convirtió en tendencia después de que advirtió que exhibiría la infidelidad de algunos futbolistas que con novia han intentado seducirla, pero también por revelar que Julián Andrés Quiñones le envió por redes sociales una foto que la incomodó, esto provocó reacciones entre los fans del futbolista, por lo que Yeri Mua confesó que ha recibido amenazas y señaló que los aficionados del Atlas son machistas.

Yeri Mua es la conductora del show extra de entrevistas de “La Venganza de los Ex VIP y una de la creadoras de contenido más famosas, tan solo en Facebook tiene casi 10 millones de seguidores, mientras que en Instagram tiene 6 millones y en TikTok más de 9 millones de followers.

La influencer confesó que el futbolista le envió una foto donde aparecía con su ex, Brian Villegas 'Paponas’, a quién ha señalado de ser su agresor, por lo que lo sintió como una burla:

“Yo a Julián Quiñones no lo conocía, menos iba a saber que jugaba en el Atlas y verdaderamente a mi no me importa en qué equipo juegue, no me importa a que se dedique, para mi es una persona que me está molestando con la ex pareja que me maltrató, a mi Julián Quiñones me está molestando con el hombre que alguna vez me levantó la mano, yo así lo veo, yo no lo veo como un chiste, ellos lo ven como un chiste porque son hombres estúpidos”, mencionó en una transmisión en vivo en su página oficial.