Londres 2012. Las expectativas depositadas en ella fueron derrumbadas más rápido de lo pensado. A los 88 segundos de combate fue eliminada de los Juegos Olímpicos. Su oponente, la china Tong Wen, siete veces campeona mundial, le ganó por rendición. Vanessa Zambotti no pudo romper la inmovilización a la que fue sometida y así culminó su participación en tiempo récord.

Dolida por la derrota y avergonzada por la forma insólita en que perdió, la judoca no tenía idea que lo peor sucedía en redes sociales. Más allá de críticas hacia su desempeño, usuarios de Twitter y Facebook manifestaron expresiones de odio hacia su persona. Vanessa se había convertido en algo más terrible que un enemigo público número uno para los haters.

Muchos que ni siquiera la vieron competir, se sintieron con el derecho de insultarla y juzgarla al grado de pedirle que no volviera a México. Desde emitir juicios contra su físico hasta caer en manifestaciones misóginas, sus detractores se ensañaron con ella por varias semanas, incluso después de haber concluido los Juegos Olímpicos. Fueron días de auténtico martirio para su estabilidad mental y emocional.

“Fue la peor competencia de mi vida por todo lo que desencadenó. Para empezar fue feo perder por un error a los poco más de 80 segundos. Después vino el escarnio público, por todo me atacaron. Tardé tres meses en volver a agarrar el celular por todo lo que me dijeron, fue muy fuerte. Era un momento de demasiada frustración para mí y no se me hizo justo que me trataran así. Fueron muy crueles conmigo en las redes sociales por no ganar”, comenta a Bolavip México previo a la clínica de judo que impartió en Deportium 2022.

Luego de tres meses, Vanessa volvió a utilizar su celular tras trabajar en el aspecto psicológico acompañada de su familia y seres queridos. Fue hasta que se sintió con la seguridad de no dejarse afectar por extraños, anónimos y cobardes que retornó al ciberespacio para continuar con la interacción que mantenía con quienes sí valoraban su aporte al deporte.

Para olvidar lo acontecido y reactivarse de otra manera, aceptó participar en el reality show La Isla, de Televisión Azteca. Entonces ocurrió lo inesperado: el hate se transformó en simpatía. Recibió porras, consejos y le pedían saludos. Comenzó a mediatizar su nombre sin planearlo. Simplemente sucedió.

“Fue algo rarísimo. Me costaba entender cómo en tan poco tiempo pasaron de agredirme a apoyarme. Era muy confuso. Pero le tomé el lado positivo y fluí para hacer caso a lo que realmente me aportaba algo. Recuerdo que una señora en el supermercado se me acercó para felicitarme por haber puesto en su lugar a otros participantes del programa. Otras personas igualmente descubrieron que era judoca olímpica y empezaron a interesarse por mi carrera. Allí supe que las redes sociales, si sabes darle la vuelta al hate, te ayudan como deportista para efectos de una mayor proyección que repercuta en patrocinios”, describe.

Vanessa lamenta que el efecto mediático de las redes sociales haya llegado tarde a su trayectoria en el tatami porque pudo haber sufrido menos en cuestión de los gastos que demanda un entrenamiento de alto rendimiento. Sin embargo, agradece que dicho efecto le sirva para posicionarse como conferencista, impartidora de clínicas y comunicóloga que es. Por otra parte, manifiesta que esa puerta se abrió para que atletas y judocas actuales, como Paulina Martínez, tengan una opción más de generar recursos en aras de cumplir sus objetivos deportivos.



Si bien pudo almacenar rencor por el trato que recibió en Londres 2012, Zambotti eligió el camino de la sanación para su propio bienestar: “No odio ni guardo coraje a quienes me lastimaron. De nada me sirve acumular ese tipo de sentimientos. Sus reacciones a mí no me pertenecen. Me quedo con lo bueno que me dieron otros muchos mexicanos que nunca han dejado de alentarme”.